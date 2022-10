Expulsion de Marie-Claude Nichols: une autre ex-députée libérale n’a plus confiance en Anglade

Si un vote de confiance devait survenir aujourd’hui, l’ex-députée libérale Paule Robitaille ne pourrait pas accorder son appui à son ancienne cheffe, Dominique Anglade, après l’expulsion de Marie-Claude Nichols.

• À lire aussi: Discorde au PLQ: la députée Nichols éjectée du caucus libéral

• À lire aussi: Expulsée du caucus libéral, Marie-Claude Nichols demeurera députée

• À lire aussi: Marie-Claude Nichols exclue du caucus: une situation «suréelle», selon Marie Montpetit

«Tant que Mme Anglade ne me montre pas une autre façon de faire les choses, je ne pourrai pas voter pour elle», a-t-elle déclaré vendredi après-midi sur les ondes de QUB radio.

L’ex-députée de Bourassa-Sauvé fait remarquer que Mme Anglade «a parlé beaucoup, beaucoup, de rassembler». «Ben là, c’est le temps», dit-elle.

Paule Robitaille estime que son parti «fait fausse route». «Le Parti libéral, en ce moment, on n’a pas le temps de mettre du monde dehors, a-t-elle déclaré à l’animatrice Yasmine Abdelfadel. Il faut mettre ses énergies à essayer de repenser le parti, de le rebâtir. Si on a quelqu’un qui divise, on ne peut pas rebâtir un parti dans des conditions comme celles-là.»

Jeudi, la députée Marie-Claude Nichols a été exclue du caucus libéral après avoir refusé le poste de critique aux transports proposé par Mme Anglade. Elle souhaitait plutôt être nommée troisième vice-présidente de l’Assemblée nationale. La cheffe libérale lui a préféré le député Frantz Benjamin pour ce poste.

Paule Robitaille avait alors fait part de son incrédulité devant le sort réservé à Mme Nichols. «Que se passe-t-il au @LiberalQuebec? Ce caucus a-t-il vraiment les moyens de se priver d’une députée aussi sincère, compétente qu’engagée? Le temps des purges?», écrivait-elle sur Twitter.

La cheffe Dominique Anglade n’a toujours pas pris la parole au sujet de l’expulsion de Mme Nichols.

Déjà, l’ex-ministre Lise Thériault a annoncé qu’elle n’appuierait pas la cheffe libérale lors du vote de confiance qui doit avoir lieu au cours de la prochaine année.

Vendredi, l’ex-ministre libéral Serge Simard a également confié à TVA Nouvelles qu’il ne fait plus confiance à Mme Anglade.

Nichols demeurera députée

De son côté, Marie-Claude Nichols assure qu’elle demeurera en poste à titre de députée indépendante et qu’elle n’envisage pas de se joindre à une autre formation politique.

Dans une courte déclaration écrite transmise en fin de matinée, la députée de Vaudreuil a tenu à rassurer ses concitoyens. «Rien de changera pour eux quant à l’énergie que met mon équipe à les servir, à ma présence sur le terrain ou à l’Assemblée nationale où j’utiliserai tous les moyens mis à ma disposition pour faire entendre leur voix», dit-elle.

«Je veux également leur signifier mon intention de siéger comme députée indépendante et, par conséquent, de ne m’affilier à aucun autre parti politique par respect pour eux et en raison de mes convictions profondes. Mes valeurs, elles, ne changent pas, elles demeurent libérales», ajoute Mme Nichols.