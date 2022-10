Gatineau: la halte pour itinérants va déménager

La halte pour personnes en situation d’itinérance sera déménagée temporairement au Centre Robert-Guertin de Gatineau à compter du 1er décembre.

C’est ce qu’a annoncé jeudi le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais qui a pris cette décision en collaboration avec la Ville de Gatineau et des organismes communautaires.

Située actuellement au 20, rue Émile-Bond, la halte pour itinérants sera donc abritée dans la salle Joe-Montferrand de l’aréna Robert-Guertin jusqu’au mois de mai prochain, en attendant d’autres scénarios.

La halte, dont les services seront coordonnés par l’organisme BRAS Outaouais, sera dans un espace plus approprié à proximité des autres services disponibles pour les itinérants, comme la Soupe populaire de Hull et le site de prévention des surdoses.

«Le déploiement de ce service pour cette clientèle vulnérable [...] est rendu possible grâce à une belle collaboration et mobilisation des équipes du CISSS, de la Ville de Gatineau et les organismes communautaires», a indiqué Josée Filion, PDG du CISSS de l’Outaouais.

«La contribution supplémentaire de la Ville aujourd’hui constitue un pas de plus pour venir aider les plus vulnérables de notre société, avant l’arrivée des grands froids», a déclaré la mairesse de Gatineau, Mme France Bélisle.

«Si une halte-chaleur ne vient aucunement solutionner la question de l’itinérance, elle assure la survie, la sécurité et la dignité des personnes et elle s’inscrit dans tout un continuum de services», a ajouté la mairesse Bélisle.