Grand retour du Salon du VR de Québec

L’Association des commerçants de véhicules récréatifs du Québec (ACVRQ) vous invite au Salon du VR de Québec, qui se tient jusqu’à dimanche, au Centre de foires d’Expo Cité.

En devançant cet événement habituellement présenté en mars, les amateurs pourront découvrir toutes les nouveautés associées au domaine du VR en même temps que les primeurs de 2023! « Ainsi, les gens seront en mesure de prévoir à l’avance l’achat ou la location de leur prochain VR », explique Anne-Marie Rochon, présidente de l’ACVRQ.

Au total, 20 grands exposants seront présents et près de soixante kiosques proposant des services, des produits et des voyages. Des représentants des industries touristiques de l’Alberta, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick ont confirmé leur présence ainsi que plusieurs Associations touristiques du Québec.

►Venez rêver à vos prochaines escapades et comparer différents modèles de VR. Pour connaître tous les détails: acvrq.com/salon-du-vr/salon-de-quebec/