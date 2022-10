Halloween : 7 films récents pour des frissons garantis

Pour certains, l’Halloween est synonyme de bonbons, friandises et autres confiseries. Mais pour d’autres, le 31 octobre – et la période qui le précède – rime plutôt avec films d’épouvante et leurs monstres barbares, tueurs sanguinolents ou encore créatures assoiffées de sang. Les Michael Myers, Jason Voorhees et autres croque-mitaines n’ont plus de secrets pour vous ? Vous cherchez à ajouter d’autres titres à votre répertoire ? Le Journal vous propose ses 7 coups de cœur des dernières années.

Le téléphone noir

Courtoisie Universal Studios

Une bande de garçons qui disparaissent un à un de leur quartier. Un téléphone noir (évidemment) qui permet de lier le présent au passé. Et, surtout, un Ethan Hawke délicieusement machiavélique vêtu d’un masque créé par le maître de l’horreur Tom Savini. Voilà le cocktail parfait pour un film d’épouvante diablement réussi.

Disponible en vidéo sur demande

Barbarian

Courtoisie 20th Century Studios

Vous aimez les surprises ? Tant mieux. Parce qu’il est pratiquement impossible d’anticiper chacun des détours de la sinueuse intrigue de Barbarian, première incursion dans l’horreur du cinéaste Zach Cregger. C’est tordu, c’est brutal, c’est impitoyable et c’est franchement dépravé. Bref, c’est à l’image de son titre.

Disponible sur Disney+

Deadstream

Courtoisie

Difficile de bien décrire Deadstream et, surtout, de lui rendre justice en quelques mots seulement. Campé quelque part entre les univers du Projet Blair et de L’opéra de la terreur, ce long métrage de Joseph et Vanessa Winter s’est avéré notre plus belle découverte lors du festival Fantasia de l’été dernier. Il est désormais disponible sur la plateforme Shudder, offrant aux fans l’excuse parfaite de découvrir ce « Netflix de l’horreur » en profitant de son offre d’essai gratuit pendant sept jours.

Disponible sur Shudder

Terror Train

Capture d'écran

Plus de 40 ans après sa sortie initiale, le classique de l’épouvante Terror Train s’offre une seconde vie. Remis sur les rails par le Québécois Philippe Gagnon, il recèle des clins d’œil à l’œuvre originale, mais également des surprises pour les fans de la première heure. Embarquement immédiat !

Disponible sur Crave, Super écran et l’application Tubi.

Personne ne sort d’ici vivant

Teddy Cavendish/Netflix

Après une poignée de courts métrages fichument bien réussis (dont l’excellent Milk), le cinéaste montréalais Santiago Menghini lançait l’an dernier son tout premier long métrage, Personne ne sort d’ici vivant. Ce nouveau créneau lui a permis de démontrer sa maîtrise exceptionnelle des codes du genre en créant des ambiances anxiogènes et hermétiques à souhait, voire suffocantes.

Disponible sur Netflix

Slaxx

Courtoisie Marlene Gelineau Payette

Slaxx profite d’une prémisse assez intrigante pour piquer la curiosité : une paire de jeans griffés sème la terreur dans une boutique branchée. Mais au-delà de ce concept un peu saugrenu, ce film d’Elza Kephart offre en parts égales du rire, du sang et un commentaire social particulièrement pertinent.

Disponible en vidéo sur demande

Hell House LLC

Courtoisie

Petit bijou caché, le film Hell House LLC a fait peu de vagues au Québec lors de sa sortie. Et pourtant. On nous y transporte dans la pénombre de l’hôtel Abaddon, établissement new-yorkais abandonné depuis qu’une quinzaine de personnes ont péri dans des circonstances aussi tragiques que nébuleuses. Mais la bâtisse est-elle réellement déserte ? C’est la question que se posera une équipe de tournage dépêchée sur les lieux dans l’espoir de percer le mystère.

Disponible sur Prime Video