La liste d'écoute de QUB musique: sorties du 28 octobre 2022

Sur quoi jeter une oreille à travers toutes les nouveautés musicales? Charles Laplante et Mélissa Pelletier de QUB musique nous pointent 5 incontournables!

Emmanuelle - Rosie Valland ****

Saviez-vous que Rosie Valland est née avec le prénom Rose-Emmanuelle? À des lieux du magnifique - et crève-coeur- folk de ses débuts, l’artiste pointe les projecteurs sur un univers pop encore plus assumé que sur son dernier effort Blue (2020). Voilà Emmanuelle, retour à des sources qu’on ne connaissait pas: celles d’avant la vie publique. Dans un grand élan d’affirmation de soi, de féminisme et même de pieds de nez envers les âmes mal intentionnées qu’on devine aux recoins de quelques chansons, Valland ne mâche pas ses mots sur une pop minutieusement travaillée. Même si les dandinements seront sûrement au rendez-vous durant l’écoute (grâce à notamment Non merci, Attiser le dilemme), on reconnaît l’artiste dans le calme et la douceur qui parcourent les pièces. C’est dans une énergie plus contenue, et même une force tranquille, que l’artiste continue de s’épanouir. (Mélissa Pelletier)

Laurence Lafond-Beaulne et Camille Poliquin persistent et signent un troisième album accompagnées par le producteur américain Micah Jasper. Suite à un temps d’arrêt imposé par la pandémie, les deux artistes sont de retour en assumant totalement un virage encore plus pop sur lequel on retrouve plusieurs petites bombes. Si les mélodies sont sucrées à souhait, le tout est toutefois très homogène et il faut y retourner plusieurs fois avant d’identifier clairement nos coups de cœur (ici c’est Whirlpool et Green Dot). Qu’à cela ne tienne, les fans y trouveront assurément leur compte puisque la recette demeure essentiellement la même. (Charles Laplante)

More Is More - Les Shirley ****

Un an et demi après la sortie de leur bruyant Forever is Now, Raphaëlle Chouinard, Sarah Dion et Lisandre Bourdages sont de retour avec une nouvelle offrande intitulée More is More. Sur ce nouvel effort, Les Shirley nous offrent une dose de refrains accrocheurs et de riffs rock tonitruants qu’on s’imagine déjà chanter à pleins poumons. Amateur.e.s du trio depuis le début, rassurez-vous: malgré une réalisation plus propre de Marie-Pierre Arthur et quelques ballades, les filles n’abandonnent pas leur côté punk. L’énergie est encore férocement au rendez-vous! (Charles Laplante)

Puisque les heures nous manquent - Jeanne Laforest ****

Jeanne Laforest réussit le tour de force de nous accrocher, et solide à part ça, dès la puissante La colère du rhinocéros. Le rideau s’ouvre sur un album délicieusement frénétique, comme une crise de nerfs qui ne gagnerait rien à être domptée - musicalement, on s’entend. Rock, pop, jazz, cordes, chorale... Pourquoi choisir quand tout se lie et sert au tout émotif, parfois inquiétant (comme sur Le grand murmure)? Laforest tire particulièrement bien son épingle du jeu avec les éclatées Fatiguée et Se revoir. Solide première offrande. (Mélissa Pelletier)

Nostalgia - Skinshape ***1/2

Les moments de plénitude ne se tiennent pas bien loin de ce nouvel effort de Skinshape, qui arrive toujours à nous offrir des pièces aux airs oniriques, toutes aussi pleines de groove qu’imprévisibles. Pas de changement de cap pour Will Dorey, qui s’appuie sur ses sonorités typiques entre funk, pop et tant d’autres pour y ajouter des couches bien dosées de textures et de cordes. Il faut chercher pour trouver la voix de l’artiste britannique, qui enrichit pourtant si bien la lumineuse Better Chances et la douce Dawn. Très contemplatif, Nostalgia arrive toutefois à trouver un beau dynamisme sur Bad Dreams. (Mélissa Pelletier)

