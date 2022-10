Le Centre Durocher tient son cocktail-bénéfice annuel

La 48e édition du cocktail-bénéfice du Centre Durocher au profit des enfants de la Basse-Ville de Québec se tiendra le mercredi 2 novembre prochain, à 17 h 30, dans les locaux de l’organisme situé au 680, rue Raoul-Jobin.

Présentée par les pharmacies Familiprix Jean-François Lafrance de la région de Québec et sous la présidence d’honneur de ce pharmacien propriétaire, la principale activité de financement du Centre Durocher revient enfin en présentiel. Bouchées, bières, vins, réseautage et encan interactif seront au rendez-vous.

Les profits amassés lors de cette grande soirée annuelle permettent à ce centre communautaire d’assurer à sa communauté jeunesse l’accès à des services éducatifs, préventifs et récréatifs qui les amènent à développer leur plein potentiel au sein d’un milieu de vie sécuritaire et inclusif.

Plus qu’un centre communautaire de loisirs, le Centre Durocher est un milieu de vie voué au mieux-être des résidents de la Basse-Ville de Québec. Il a comme mission d'améliorer les conditions de vie par la prise en charge individuelle et collective en utilisant le moyen privilégié du loisir, de l’action communautaire et de l’éducation populaire.

►Pour obtenir de plus amples renseignements, faire un don ou participer au cocktail-bénéfice, consultez la page de l’événement: cocktail.centredurocher.org.