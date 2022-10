Le grand rosé signé Pibarnon

On pense que le rosé doit se boire uniquement l’été, quand il fait chaud, sur le bord de la piscine. C’est une immense erreur. Surtout quand il s’agit de Bandol.

Avec ses vignes qui plongent dans la Méditerranée, le Bandol est l’une des plus belles régions de Provence. Historiquement, les rouges (les meilleurs du Sud de France) représentaient la plus importante production de cette petite appellation ensoleillée, baignée par les brises marines et soufflée par le Mistral. La mode du rosé a (malheureusement) poussé les vignerons à rosir leur production. Mais ne boudons pas notre plaisir. Les rosés de Bandol font partie des meilleurs. Ils ont une densité, une structure et une opulence fruitée qu’on retrouve rarement ailleurs. Les meilleurs possèdent d’ailleurs un étonnant potentiel de vieillissement. C’est ce qui explique aussi leur prix plus élevé que les autres rosés.

Pibarnon, c’est l’une des plus belles propriétés de Bandol. Située à près de 300m d’altitude sur les terroirs calcaires La Cadière-d’Azur, elle offre une vue spectaculaire sur le vignoble. Créé en 1978 par Henri de Saint-Victor, le château est aujourd’hui dirigé par son fils Éric qui a poussé la qualité des vins à un niveau supérieur. Le domaine continue de produire des rouges de très grande qualité (un 1998 dégusté l’an dernier était magnifique) et le rosé a énormément gagné en profondeur.

Le 2021, fraîchement débarqué sur les tablettes de la SAQ, le confirme. Une dominante de mourvèdre complétée par le cinsault qui offre des parfums aguicheurs de melon, de pêche, de fraise, de laurier, de lavande et de cailloux frottés. En bouche, la magie opère avec une texture tout à la fois grasse, pleine et aérienne. C’est juteux tout en étant finement structuré. Finale soutenue au fruité éclatant. Déjà jouissif et sans avoir le profil des rosés de garde (qui sont habituellement plus vineux), il pourra dormir en paix pour 5-6 ans dans votre réserve sans se fatiguer. Disponible en petite quantité.

Château de Pibarnon rosé 2021, Bandol, France 44,00 $ - Code SAQ 13670118 – 13,5 % - 1,3 g/L – Bio

★★★★ $$$$

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.