L’innovation, au cœur de l’engagement de la Fondation du CHU de Québec

Grâce à Québec ville en rose, la Fondation du CHU de Québec a permis de verser, à ce jour, plus de 2 millions de dollars pour le Centre des maladies du sein et ça se poursuit! La Fondation apporte ce petit « plus » qui fait toute la différence pour les patientes et les patients. De la couverture chauffante qui augmente le confort lors des traitements, à l’appareil d’imagerie médicale mobile pour le bloc opératoire qui contribue à réduire la durée de la chirurgie elle est bien présente, peu importe l’envergure du projet. Contribuez à cette 12e édition présentée par Québecor et sous la présidence d’honneur de William Trudel. Ensemble, luttons contre le cancer du sein: quebecvilleenrose.ca