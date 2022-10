Menus à petits prix: mieux planifier pour économiser temps et argent

Afin d’aider nos lecteurs à affronter entre autres les contrecoups de la hausse des prix des aliments, notre nouvelle collaboratrice Myriam Gendron, créatrice du site Tout simplement bouffe, propose chaque semaine un menu à petit prix à partir des meilleurs rabais en épicerie de la semaine.

Cette semaine, c’est l’Halloween ! J’avais donc envie de vous préparer un menu spécial avec un dessert thématique.

J’ai aussi trouvé une recette simple à cuisiner ce soir-là, pour pouvoir manger et partir à la chasse aux bonbons le plus rapidement possible ! Pour gagner du temps, pensez à couper vos légumes à l’avance, ou même à faire cuire du riz.

Les poireaux sont en vedette et pour éviter d’en gaspiller, vous pouvez évidemment le congeler... mais sachez qu’il peut aussi s’agir d’un bon ingrédient pour remplacer l’oignon, par exemple dans la recette de soupe aux boulettes Stroganoff de cette semaine !

Bonne popote !

En vedette cette semaine

LUNDI

POULET, SAUCE CRÉMEUSE AUX POIREAUX ET AUX CHAMPIGNONS

Portions : 4

Préparation : 15 min

Cuisson : 20 min

INGRÉDIENTS

4 poitrines de poulet désossées, sans la peau

4 c. à thé d’huile d’olive

2 petits poireaux, les parties blanches et vert pâle seulement, coupés en tranches fines

2 gousses d’ail, hachées

1 paquet de champignons (227 g), coupés en quartiers

1/3 tasse de vin blanc sec

1 tasse de crème à cuisson 15 %

1 c. à soupe de moutarde de Dijon

Sel et poivre

PRÉPARATION

Saler et poivrer les poitrines de poulet. Dans un grand poêlon, chauffer la moitié de l’huile à feu moyen vif. Ajouter le poulet et cuire 2 minutes de chaque côté ou jusqu’à ce qu’il soit doré. Déposer le poulet sur une plaque de cuisson ou dans un plat allant au four, et poursuivre la cuisson au four préchauffé à 350 °F pendant 10 minutes ou jusqu’à ce que le poulet ait perdu sa teinte rosée à l’intérieur. Mettre le poulet dans une assiette et couvrir de papier d’aluminium, sans serrer.

Entre-temps, dans le poêlon, chauffer le reste de l’huile à feu moyen. Ajouter le poireau et l’ail, et cuire 5 minutes en brassant de temps à autre. Ajouter les champignons et poursuivre la cuisson, en brassant, 5 minutes ou jusqu’à ce qu’ils commencent à dorer. Saler et poivrer. Verser le vin blanc en raclant le fond du poêlon et cuire de 3 à 5 minutes ou jusqu’à ce que le liquide se soit presque entièrement évaporé. Ajouter la crème et la moutarde, et mélanger pour bien enrober les ingrédients. Cuire 2 minutes ou jusqu’à ce que la crème ait légèrement réduit et que la sauce ait épaissi. Déposer le poulet réservé dans le poêlon et arroser de la sauce.

BON À SAVOIR !

Vous pouvez doubler la quantité de poulet pour en avoir assez pour de la salade en lunch.

MARDI

BOULETTES DE BŒUF À LA PROVENÇALE

Portions : 4

Préparation : 10 min

Cuisson : 30 min

INGRÉDIENTS

Pour les boulettes

500 g de bœuf haché mi-maigre

1 œuf

1 tasse de parmesan frais, râpé

1⁄4 tasse de basilic, ciselé

Un peu moins de 1⁄2 tasse de champignons, hachés

1 tasse d’oignons verts, ciselés

Sel et poivre

Pour la sauce provençale

1⁄4 tasse d’huile d’olive

1 tasse d’oignons, hachés

1 c. à thé d’ail, haché

3 1⁄2 tasses de tomates broyées en conserve

1 c. à thé d’origan séché

2 c. à soupe de basilic ciselé

Sel et poivre

PRÉPARATION

Dans un grand bol, mélanger tous les ingrédients pour les boulettes et assaisonner généreusement de sel et de poivre.

Façonner des boulettes d’une grosseur similaire à une balle de golf. Réserver.

Dans une casserole, chauffer l’huile d’olive à feu moyen et y faire suer les oignons et l’ail sans coloration. Ajouter les tomates broyées et porter à ébullition. Assaisonner et ajouter l’origan séché.

Déposer les boulettes dans la sauce et cuire à feu moyen de 25 à 30 minutes. Ajouter le basilic à la fin de la cuisson et servir.

BON À SAVOIR !

Pour un souper rapide, les boulettes pourraient avoir été façonnées la veille.

MERCREDI

LINGUINE AU THON, AUX TOMATES ET AUX CHAMPIGNONS

Portions : 4

Préparation : 20 min

Cuisson : 10 min

INGRÉDIENTS

2 c. à soupe d’huile d’olive extra-vierge

1 c. à soupe de beurre non salé

2 gousses d’ail, hachées

1 paquet de champignons (227 g), coupés en tranches fines

2 grosses tomates hachées et épépinées

2 anchois, rincés et égouttés

340 g de linguines

2 boîtes de thon conservé dans l’huile (80 g chacune), égoutté

3 c. à soupe de persil frais, haché

Sel et poivre du moulin

PRÉPARATION

Dans un grand poêlon, chauffer l’huile avec le beurre. Ajouter les champignons, l’ail, le sel et le poivre et cuire, en brassant de temps à autre, environ 6 minutes ou jusqu’à ce que les champignons soient tendres et dorés. Ajouter les anchois, les tomates et le thon et mélanger.

Entre-temps, dans une grande casserole d’eau bouillante salée, cuire les pâtes jusqu’à ce qu’elles soient al dente. Les égoutter (garder 1 tasse du liquide de cuisson) et les remettre dans la casserole.

Ajouter 1/3 du liquide de cuisson réservé dans le poêlon avec la sauce et laisser mijoter environ 5 minutes, en remuant de temps à autre. Incorporer le persil. Verser la sauce sur les pâtes avec suffisamment du liquide de cuisson pour obtenir la consistance voulue. Réchauffer pendant 1 minute.

BON À SAVOIR !

Une conserve de thon dans l’eau de 170 g ferait aussi l’affaire.

JEUDI

SALADE GRECQUE AU FETA FONDANT

Portions : 4 à 6

Préparation : 10 min

Cuisson : 30 min

INGRÉDIENTS

1 bloc (200 g) de fromage feta

2 c. à soupe d’huile d’olive

1 c. à thé d’origan frais

1 oignon rouge émincé

3⁄4 tasse de riz

1 1⁄2 tasse de bouillon de légumes

1 boîte de pois chiches (540 ml), rincés et égouttés

1 concombre, coupé en cubes

2 tomates, coupées en cubes

1⁄2 tasse d’olives noires dénoyautées

1 poignée de persil frais, haché finement

1 poignée de menthe fraîche, hachée finement

Sel et poivre, au goût

Pour la vinaigrette

Le jus de 1 citron

2 c. à soupe d’huile végétale

1 c. à thé de miel

1⁄2 c. à thé d’origan séché

Sel et poivre au goût

PRÉPARATION

Préchauffer le four à 400 °F et placer la grille au centre.

Dans un petit plat allant au four, déposer le feta, puis le couvrir d’huile d’olive et d’origan. Déposer sur une plaque, puis ajouter l’oignon rouge sur la plaque. Cuire au four de 20 à 30 minutes.

Dans une petite casserole, combiner le riz et le bouillon. Couvrir, porter à ébullition, puis laisser mijoter à feu doux pendant environ 12 minutes. Retirer du feu, puis laisser tiédir quelques minutes.

Dans un bol, mélanger les pois chiches et le concombre. Ajouter le feta, puis bien remuer afin d’enrober les légumes. Ajouter les tomates, l’oignon, les olives noires, le persil et la menthe, puis assaisonner. Mélanger délicatement, puis réserver.

Dans un petit bol, mélanger tous les ingrédients pour la vinaigrette. Verser la vinaigrette sur la salade, puis bien mélanger.

Déposer le riz dans un saladier, puis ajouter la salade de légumes.

VENDREDI

SOUPE AU BŒUF STROGANOFF

Portions : 6

Préparation : 15 min

Cuisson : 15 min

INGRÉDIENTS

4 c. à thé d’huile d’olive

2 carottes, coupées en dés

1 oignon, haché

2 gousses d’ail, hachées finement

2 c. à thé de thym séché

1 lb de bœuf haché maigre

1 paquet de champignons (227 g), les pieds enlevés et coupés en tranches

1 c. à soupe de moutarde de Dijon

1 c. à soupe de sauce Worcestershire

1 contenant de bouillon de bœuf à teneur réduite en sel (900 ml)

1 1⁄2 tasse de nouilles aux œufs larges

1⁄2 tasse de petits pois surgelés

1⁄3 tasse de crème sure

2 c. à soupe de persil italien, haché

Sel et poivre

PRÉPARATION

Dans une grande cocotte, chauffer l’huile à feu moyen vif. Ajouter les carottes, l’oignon, l’ail et le thym, et cuire 2 minutes ou jusqu’à ce que l’oignon ait ramolli. Ajouter le bœuf haché et les champignons, et cuire, en défaisant la viande à l’aide d’une cuillère de bois, pendant 3 minutes ou jusqu’à ce qu’elle ait perdu sa teinte rosée. Ajouter la moutarde et la sauce Worcestershire, et cuire pendant 1 minute.

Dans la cocotte, ajouter le bouillon et les nouilles. Saler, poivrer et porter à ébullition. Réduire le feu, couvrir et laisser mijoter 6 minutes ou jusqu’à ce que les nouilles soient tendres. Ajouter les petits pois et la crème sure, et réchauffer. Servir la soupe parsemée du persil.

LUNCH

SALADE-REPAS AU QUINOA ET POULET GRILLÉ

INGRÉDIENTS

2 tasses de quinoa

1 1⁄2 tasse d’amandes effilées

2 c. à soupe de beurre salé ramolli

1⁄2 tasse d’huile d’olive

1⁄4 tasse de vinaigre de vin blanc

2 c. à soupe de sirop d’érable

2 c. à soupe de moutarde de Dijon

1⁄2 oignon vert ciselé

4 poitrines de poulet grillées, coupées en cubes

Sel et poivre

Garniture aux légumes

1 tasse de tomates cerises, coupées en deux

1 tasse de concombres, coupés en cubes

1 tasse de fenouil, coupé en cubes

1 tasse d’épinards, ciselés

PRÉPARATION

Préchauffer le four à 400 °F.

Cuire le quinoa selon le mode de cuisson recommandé sur l’emballage. Pour refroidir le quinoa rapidement, il suffit de l’étendre sur une plaque de cuisson et de le déposer au réfrigérateur 15 minutes.

Dans un bol, mélanger le beurre et les amandes. Déposer le mélange sur une plaque de cuisson recouverte d’un papier parchemin. Cuire 10 minutes au four et brasser régulièrement pour obtenir une coloration uniforme. Lorsqu’elles sont bien rôties, laisser tiédir.

Pendant ce temps, dans une grande tasse à mesurer, émulsionner à l’aide d’un pied mélangeur l’huile d’olive, le vinaigre, le sirop d’érable, la moutarde et l’oignon vert. Émulsionner de 35 à 45 secondes, assaisonner et réserver la vinaigrette.

Dans un grand bol, mélanger le quinoa, le poulet, les légumes, la vinaigrette et ajouter les amandes rôties. Assaisonner et servir.

BON À SAVOIR !

Cette salade est un parfait vide-frigo ! Profitez-en pour y ajouter les légumes que vous avez à passer !

DESSERT

PETITS GÂTEAUX ORANGE

INGRÉDIENTS

1 paquet de préparation à gâteau au chocolat

1 tasse d’eau

1⁄3 tasse d’huile végétale

250 g de fromage à la crème

3 c. à soupe de sucre

3 c. à soupe de jus d’orange

1 c. à soupe de zeste d’orange

Colorant alimentaire jaune

Colorant alimentaire rouge

PRÉPARATION