Multitâche, le robot culinaire !

Émincer, couper, râper, pétrir, réduire en purée... Le robot culinaire exécute une multitude de tâches fastidieuses lorsque réalisées à la main.

Petit ou grand repas ?

Photo courtoisie, Canadian Tire

Le robot culinaire Hamilton Beach Stack & Snap Duo s’adapte à toutes occasions avec ses deux bols de 14 tasses ou 4 tasses chacun, selon la quantité de fruits et légumes à transformer. Inutile de précouper les aliments, puisque son large orifice d’alimentation convient aux ingrédients entiers. Il possède des commandes à bouton-poussoir avec les fonctions Pulsation, Déchiqueter et Hacher, ainsi que deux lames en acier inoxydable, un disque réversible pour trancher et déchiqueter, puis une lame à pétrir.

canadiantire.ca > 164,99 $

Robot intelligent

Photo courtoisie, Canadian Tire

Le robot culinaire professionnel Ninja (9 tasses) propose quatre programmes préréglés intelligents avec technologie Auto-iQ, clairement affichés sur la façade de l’appareil. Il peut pétrir une pâte de 907 g en 30 secondes, puis son disque et ses lames se changent rapidement en les plaçant simplement sur la tige centrale du bol.

canadiantire.ca > 169,99 $

Triple alimentation

Photo courtoisie, Breville

La lame en forme de « S » microdentelée du Breville Sous Chef 12 assure une rapidité de traitement pour hacher, mélanger ou transformer une variété d’ingrédients de façon homogène. Ses trois options de tube d’alimentation conviennent à une grande variété d’ingrédients, empêchant ainsi les carottes de tomber. Son disque pour émincer possède 24 réglages, son moteur à induction (1000 watts) ne faiblira jamais et son système de freinage favorise la sécurité.

breville.ca > 399,99 $

Avec générosité

Photo courtoisie, Cuisinart

Doté d’un bol de 14 tasses, le robot culinaire Elemental de Cuisinart prend en main toutes les tâches de préparation de vos recettes les plus généreuses. Ses couteaux en acier inoxydable et ses deux disques hachent des noix, réduisent en purée, tranchent des tomates, déchiquettent du fromage, et bien plus. Son entonnoir surdimensionné accueille même les gros fruits et légumes. Par ailleurs, son style élégant sied à toutes les cuisines.

cuisinart.ca > 449,99 $

Encore plus !

Photo courtoisie, KitchenAid

En plus de transformer facilement et de multiples façons différents ingrédients à l’aide de son moteur puissant et de ses lames durables, ce robot culinaire de 13 tasses signé KitchenAid possède une trousse de découpage en dés très pratique. Sa goulotte d’alimentation 3 en 1 traite des ingrédients de tailles et de formes variées, son boîtier de rangement se place directement dans le bol, tandis que son couvercle permet de conserver les aliments au réfrigérateur.

kitchenaid.ca > 449,99 $