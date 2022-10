NFL: la folle renaissance de Geno Smith avec les Seahawks

Impossible de savoir si la belle histoire de Geno Smith va durer ou si elle ne sera qu’un lointain souvenir dans quelques semaines, mais pour l’instant, impossible de l’ignorer. Après six saisons de purgatoire, à 32 ans, le quart-arrière vit son heure de gloire, et les Seahawks en profitent pour déjouer tous les pronostics.

• À lire aussi: Que faudra-t-il à Tom Brady?

• À lire aussi: Une autre défaite pour Brady et les Bucs

Les Seahawks montrent un étonnant dossier de 4-3, eux que plusieurs voyaient pourtant croupir dans les bas-fonds cette saison. Après tout, le message de reconstruction ne pouvait être plus clair après que deux de leurs grands leaders des dernières années, le quart-arrière Russell Wilson et le secondeur Bobby Wagner, ont plié bagage.

Wilson était adulé, mais des divergences philosophiques avec l’entraîneur-chef, Pete Carroll, sont devenues irréconciliables.

Écoutez le balado La Zone payante ci-dessous:

Il a été échangé avec un choix de quatrième ronde aux Broncos contre deux choix de première ronde (2022 et 2023), deux choix de deuxième ronde (2022 et 2023), un choix de cinquième ronde, l’ailier rapproché Noah Fant, l’ailier défensif Shelby Harris et le quart-arrière Drew Lock.

Le fait que Lock, un choix de deuxième tour en 2019, soit impliqué dans cet échange pouvait faire croire que même les Seahawks n’avaient pas la foi en Geno Smith.

Éclosion surprise

Smith a été sélectionné par les Jets en 2013. Après deux saisons plus qu’ordinaires comme quart-arrière titulaire, il a été relégué au banc. À partir de 2017, il a traîné son baluchon des Jets aux Giants, puis aux Chargers et enfin vers les Seahawks.

Photo d'archives, AFP

Depuis tout ce temps, il n’a jamais été question qu’il soit partant. Il n’a même jamais été en compétition pour ce rôle avant l’été dernier.

En 2018, il a tenté quatre passes dans toute la saison. En 2019, il n’a même pas vu le terrain à sa première saison avec les Seahawks.

L’équipe peut aujourd’hui rire dans sa barbe et dire tout le bien de Smith, mais il était littéralement impossible d’imaginer le scénario actuel.

Le laissé pour compte revendique 11 passes de touchés et trois interceptions. Son coefficient d’efficacité (rating) de 107,7 le place tout juste derrière les canons que sont Patrick Mahomes (109,5) et Josh Allen (109,1).

Il a réussi 73,5% de ses passes, un sommet dans le circuit. Et ce n’est pas comme s’il gonflait ses statistiques avec de courtes passes sécuritaires. Geno Smith s'impose par une moyenne de huit verges gagnées par tentative de passe.

Photo AFP

On peine tout simplement à y croire tellement l’histoire est impossible.

Cuvée spectaculaire

Le mieux, c’est que Smith est loin d’être seul dans cette renaissance des Seahawks. On vous parlait il y a une semaine de l’essor des Jets avec leurs recrues. Les Seahawks n’ont absolument rien à leur envier à ce chapitre avec cinq recrues qui évoluent comme partants.

Le porteur Kenneth Walker III est le meneur dans la NFL depuis la Semaine 5 avec 353 verges au sol. Il court derrière les bloqueurs Charles Cross et Abraham Lucas, qui se débrouillent très bien. Les deux demis de coin Coby Bryant et Tariq Woolen, choix de quatrième et cinquième ronde respectivement, sont sublimes. Bryant domine ses pairs avec quatre échappés provoqués tandis que Woolen est à égalité au sommet avec quatre interceptions.

Photo AFP

C’est dire à quel point une franchise peut vite se retourner malgré les perceptions. Cette cuvée de recrues et les choix à venir au prochain repêchage font que les Seahawks sont morts de rire après avoir échangé Wilson, qui cherche ses repères à Denver.

Peut-être que la réalité va frapper dans quelques semaines et que Geno redeviendra le Geno que tous attendaient. Chose certaine, les Seahawks sont fort bien positionnés pour l’avenir.

MES PRÉDICTIONS DE LA SEMAINE 8

JEUDI

MON CHOIX

Baltimore à Tampa Bay RAVENS

DIMANCHE

MES CHOIX

Denver à Jacksonville (Londres) (9 h 30) BRONCOS

Caroline à Atlanta (13h) FALCONS

Chicago à Dallas (13h) COWBOYS

Miami à Detroit (13h) DOLPHINS

Arizona au Minnesota (13h) VIKINGS

Las Vegas à La Nouvelle-Orléans (13h) RAIDERS

Nouvelle-Angleterre à NY Jets (13h) PATRIOTS

Pittsburgh à Philadelphie (13h) EAGLES

Tennessee à Houston (16h05) TITANS

Washington à Indianapolis (16h25) COLTS

San Francisco à LA Rams (16h25) 49ERS

NY Giants à Seattle (16h25) SEAHAWKS

Green Bay à Buffalo (20h20) BILLS

LUNDI

MON CHOIX

Cincinnati à Cleveland (20h15) BENGALS

*Équipes en congé: Chargers, Chiefs

RÉSULTATS DE LA SEMAINE DERNIÈRE: 9 en 14 (64,3%)

RÉSULTATS CETTE SAISON : 67 en 108 (62%)

LES CHOIX DU JOURNAL

Broncos de Denver vs (2-5) vs Jaguars de Jacksonville (2-5)

ENCORE À LONDRES

Photo AFP

Tout a été dit sur l’attaque moribonde des Broncos. Cette semaine, Russell Wilson est revenu au jeu, mais la façon dont il jouait, ce n’est pas comme si c’est une nouvelle rassurante. Les Broncos doivent l’utiliser davantage dans l’espace, à l’extérieur de la ligne de mêlée. Et Wilson doit déguerpir avec ses jambes en ramenant la mobilité de son jeu. Chez les Jags, Trevor Lawrence poursuit sa saison ponctuée de hauts et de bas. La défense des Broncos le maintiendra dans un creux.

Broncos par 2

Panthers de la Caroline (2-5) vs Falcons d’Atlanta (3-4)

PAS DE MYSTÈRE

Photo AFP

Pour les Falcons, il n’y a pas de grand mystère dans leur approche. Ils courent, ils courent et quand ils ont fini de courir, ils courent encore. Seulement trois équipes courent plus qu’eux dans la NFL. Cette tactique est prévisible, mais efficace, avec une récolte moyenne de 156,9 verges au sol par match. Elle est à appliquer contre une bonne défense, mais reste difficile face à la course. Les Panthers ont été revigorés par le jeu du quart PJ Walker, mais l’effet pourrait vite s’estomper.

Falcons par 7

Bears de Chicago (3-4) vs Cowboys de Dallas (5-2)

UN FIELDS NOUVEAU?

Photo AFP

Enfin, les grands penseurs offensifs des Bears se sont sorti les doigts du nez pour modeler leur approche autour des atouts spéciaux de Justin Fields, plutôt que de demander à leur jeune quart de se plier à leurs vieilles habitudes. L’approche a été payante face aux Patriots, mais il sera difficile de refaire le coup contre la défense plus rapide et explosive des Cowboys, qui pourra contenir ses élans. L’attaque des Cowboys devrait prendre du pic au deuxième match de Dak Prescott depuis sa blessure.

Cowboys par 9

Dolphins de Miami (4-3) vs Lions de Detroit (1-5)

LES LIONS SE CHERCHENT

Photo AFP

Les Lions n’ont pas inscrit de touché à leurs deux derniers matchs. L’attaque s’est montrée charitable à souhait en commettant neuf revirements lors des trois derniers matchs. Bref, du football de bien piètre qualité. La défense des Dolphins joue généralement bien. Elle a connu sa part d’ennuis au sol face à des quarts-arrières mobiles comme Lamar Jackson et Josh Allen, qui ont contribué à fausser la donne. Face à un Jared Goff aux pieds dans le ciment, tout devrait être sous contrôle.

Dolphins par 7

Cardinals de l’Arizona (3-4) vs Vikings du Minnesota (5-1)

POTENTIELLE SURPRISE

Photo AFP

La différence a été marquante la semaine dernière pour l’attaque des Cardinals avec le retour du receveur DeAndre Hopkins. Kyler Murray bénéficie d’une vraie cible. Les Vikings accumulent les victoires, mais souvent sans conviction. Le potentiel d’une surprise est donc bien réel. Cela dit, défensivement, les Cardinals viennent de concéder 494 verges à des Saints ravagés par les blessures. À la maison, les Mauves vont frapper fort avec les Jefferson et Thielen.

Vikings par 6

Raiders de Las Vegas (2-4) vs Saints de La Nouvelle-Orléans (2-5)

JACOBS EN FEU

Photo AFP

À quatre reprises cette saison, les Saints ont concédé 135 verges au sol ou plus. Chez les Raiders, le porteur Josh Jacobs regarde cette statistique et ressent un bonheur orgasmique. À ses trois derniers matchs, il a pris le contrôle avec 441 verges par la course et six touchés. Même si le quart-arrière des Saints Jameis Winston est en santé, c’est avec Andy Dalton qu’ils reviennent à la charge. Et de trois pour les Raiders.

Raiders par 3

Patriots de la Nouvelle-Angleterre (3-4) vs Jets de New York (5-2)

RIVALITÉ À SENS UNIQUE

Photo AFP

Les Patriots ont gagné leurs 12 duels face aux Jets. La saison dernière, ils ont eu le dessus au compte de 79-19 au total dans les deux rencontres. Bill Belichick, cachotier devant l’éternel, ne camoufle même plus son dédain légendaire pour ce rival de division. Il n’en demeure pas moins que les Jets du présent ne sont plus ceux du passé et une autre humiliation semble impossible. Mac Jones obtient une autre chance d’éteindre tout débat sur les quarts des Patriots.

Patriots par 4

Steelers de Pittsburgh (2-5) vs Eagles de Philadelphie (6-0)

ENDORMANTS STEELERS

Photo d'archives, AFP

Les Steelers sont devenus dangereusement prévisibles. Le jeu au sol ne fonctionne pas et les défenses adverses ne craignent aucunement le jeu aérien, qui n’apporte pas de menace verticale. Le coordonnateur offensif Matt Canada n’a aucune imagination et tente de protéger son jeune quart-arrière Kenny Pickett avec de courts tracés qui n’exploitent ni le milieu du terrain, ni les aptitudes des receveurs talentueux après l’attrapé. Les Eagles demeureront invaincus.

Eagles par 10

Titans du Tennessee (4-2) vs Texans de Houston (1-4-1)

OH HENRY!

Photo AFP

Le quart-arrière Ryan Tannehill devrait jouer en dépit d’une blessure à une cheville, mais même s’il n’est pas à 100%, il sera en mesure de remettre le ballon à Derrick Henry. Le gros porteur a toujours pris plaisir à faire mal aux Texans avec une récolte de 1035 verges en 10 matchs contre eux. Les Texans sont horribles contre la course actuellement, eux qui occupent le sous-sol à cet effet. Quand Henry amasse 100 verges au sol depuis 2020, les Titans sont 15-3.

Titans par 9

Commanders de Washington (3-4) vs Colts d’Indianapolis (3-3-1)

L’EFFET EHLINGER

Photo d'archives, AFP

Au revoir Matt Ryan, bonjour Sam Ehlinger. Le quart-arrière choisi en sixième ronde du repêchage de 2021 fera ses débuts avec les Colts. La défense des Commanders n’a pas donné plus de 217 verges par la passe à ses quatre derniers matchs, mais c’était contre des attaques aériennes anémiques, soit les Packers (17e), Bears (32e), Titans (29e) et Cowboys (27e). Un changement de quart-arrière amène parfois un courant régénérateur sur les troupes. Appelons ça l’effet Ehlinger.

Colts par 1

49ers de San Francisco (3-4) vs Rams de Los Angeles (3-3)

ÉNIGME INSOLUBLE

Photo AFP

Les Rams, frais et dispos après leur semaine de congé, trouveront-ils enfin le moyen de battre les 49ers? La bande de Sean McVay a perdu ses sept derniers matchs de saison régulière face aux Niners. Il faut s’attendre à un impact important pour le porteur Christian McCaffrey, acquis la semaine dernière. Il a vécu une légère entrée en la matière dimanche, mais sera très utilisé demain. Avec les Panthers il y a deux semaines face aux Rams, il avait totalisé 158 verges. Imaginez avec une bonne équipe...

49ers par 3

Giants de New York (6-1) vs Seahawks de Seattle (4-3)

MATCH INTRIGANT

Photo AFP

Qui l’eut cru? C’est le seul match de la semaine entre deux équipes gagnantes. Les Giants et les Seahawks! Il sera fascinant de voir si plus que 10 passes seront tentées dans cet affrontement. Les Giants sont deuxièmes par la course et les Seahawks 10e. Ces derniers ne feront que mieux avec l’émergence récente de Kenneth Walker III. Les Seahawks sont 30e pour freiner le jeu au sol et les Giants sont 28e. Dans le doute, optons pour celui qui jouera à la maison.

Seahawks par 5

Packers de Green Bay (3-4) vs Bills de Buffalo (5-1)

DURE COMMANDE

Photo AFP

Aaron Rodgers a mentionné que la meilleure chose qui pouvait arriver aux Packers dans leur mauvaise séquence actuelle, c’est de se retrouver face aux Bills parce que personne ne va donner la moindre chance aux Packers. Difficile de croire que le vent va soudainement tourner. Les Bills donnent des miettes par la passe, et Rodgers n’a pas de receveur digne de ce nom. Sa ligne à l’attaque sera étourdie par le front défensif. Par le passé, on aurait cru Rodgers. Pas en ce moment.

Bills par 13

Bengals de Cincinnati (4-3) vs Browns de Cleveland (2-5)

SURPRISE POSSIBLE?

Photo AFP

Même si les Bengals surfent sur une belle vague avec deux victoires de suite, ils ont concédé en moyenne 163,3 verges au sol à leurs trois derniers rendez-vous. Nick Chubb et les Browns en prennent bonne note, eux qui ont vaincu les Bengals dans leurs quatre plus récents duels. Dans ces rencontres, le jeu au sol avait justement été fumant avec des récoltes de 215, 82, 153 et 205 verges. Il y a des effluves de surprise dans l’air, surtout que l’attaque des Bengals est privée de Ja’Marr Chase.

Browns par 3