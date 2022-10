Ouverture à domicile des Coyotes: un «mullet» pour chaque partisan

TEMPE, Arizona | En disputant un premier match à domicile dans un aréna accueillant environ 5000 partisans, les Coyotes de l’Arizona attirent inévitablement les railleries. Le nom de l’amphithéâtre «Mullett Arena», situé sur le campus de l’Université d’État de l’Arizona (ASU), a aussi été tourné au ridicule par bon nombre d’amateurs de hockey.

L’organisation des Coyotes a voulu tourner la situation à son avantage, offrant aux spectateurs présents au match de vendredi soir contre les Jets de Winnipeg, une longue tignasse blonde à porter pendant la partie.

Photo Benoit Rioux

Le terme «mullet» désigne effectivement une coupe de cheveux, pas toujours populaire. Court sur le dessus et long en arrière, dirait-on.

Photo Benoit Rioux

«Nous sommes tous fébriles, on a hâte de voir l’ambiance qu’il va y avoir. Juste en regardant avec ce qui se distribuent comme cadeaux dans les estrades, ça va être plaisant de voir ça, a d’ailleurs fait remarquer le Québécois Mario Duhamel, qui compte parmi les adjoints à l’entraîneur-chef André Tourigny chez les Coyotes. Il y a des gens qui ont ri de ça et c’est correct. Maintenant, d’en rire à notre tour et d’en faire une force pour nous autres, c’est parfait. Tout le monde va avoir des "mullets", ça va être incroyable!»

Photo Benoit Rioux

Or, l’aréna de Tempe tire plutôt son nom de la famille Mullett (avec deux «t»), qui a grandement contribué au développement du sport, particulièrement le hockey, au sein du programme des Sun Devils de l’Université d’État de l’Arizona.

Photo Benoit Rioux

Soit dit en passant, même des joueurs des Coyotes se sont amusés à porter la longue tignasse blonde dans le vestiaire avant l’entraînement matinal.

«De notre côté, de l’intérieur, nous sommes là pour jouer au hockey et coacher, a ajouté Duhamel. Que l’aréna contienne 2000, 5000 ou 20000 personnes, un moment donné, tu as un travail à faire.»