Pas question de prendre les Stingers de haut

« Battre une équipe, c’est une chose, battre une équipe une deuxième fois, c’est totalement une autre affaire. ». C’est ainsi que Maxym Lavallée a décrit la mentalité des joueurs de Québec en vue du prochain match.

Le match a beau être sans enjeu, le demi-défensif Maxym Lavallée ne compte rien changer dans son approche à l’aube des séries. Pas question de prendre les Stingers de Concordia de haut, même si le premier match entre les deux formations s’est soldé par une victoire à sens unique de 60 à 14, au stade TELUS-UL.

Le vétéran assure que le Rouge et Or ne se pointe pas à Concordia « en pensant que ce sera facile ».

« La réalité, c’est que c’est vraiment pas la même équipe qu’on a jouée la première fois. [...] Ce sera un match totalement différent. On n’a pas une surconfiance pour penser qu’on va aller là et les éclater. »

Gros trio de receveurs de passes

Pour appuyer ses dires, Maxym Lavallée souligne le retour au jeu du prolifique receveur de passes Jacob Salvail dans l’alignement des Stingers. Cet ajout permet aux Stingers de compter sur trois talentueux receveurs de passes avec Jaylan Greaves et Jeremy Murphy. Salvail a même reçu le titre de joueur offensif par excellence cette semaine dans le RSEQ.

Jumelé au bras du quart Olivier Roy, Lavallée sait que le trio peut faire des dégâts à tout moment.

« C’est sûr que leur ADN [des Stingers], c’est plus vers la passe et ils ont des excellents receveurs avec [Greaves, Murphy et Jacob Salvail]. Il vient de revenir et j’ai un grand respect pour ce joueur-là. Je joue avec depuis le cégep au CNDF. »

« C’est des très bons receveurs qui sont très minutieux dans leur manière de faire les choses. Dans la couverture, va falloir qu’on soit très, très fort en fin de semaine », indique Lavallée, ajoutant au passage qu’il « faudra aussi se méfier » du porteur de ballon Dwanté Morgan.

« Très content » de sa saison

D’un point de vue individuel, Maxym Lavallée se dit « très content » de sa saison. En sept matchs, il totalise 26,5 plaqués, dont 22 réalisés en solo.

Quand il jette un œil derrière lui pour évaluer son travail des derniers mois, il y a beaucoup de positif même s’il repense à « quelques gros jeux manqués de peu ».

« J’utilise ça pour me motiver. Je suis en confiance avec mes coéquipiers et moi-même. »

Sa décision de reporter son année de repêchage d’une saison est bénéfique, dit-il.

« Pour moi, c’était important de continuer à progresser, je voulais absolument être avec cette équipe-là. Je suis vraiment en paix avec ma décision. »

Le temps de « changer de cassette »

Ça fait presque 20 ans que le Rouge et Or n’a pas perdu à Concordia. Dans le camp des Stingers, il est maintenant temps de changer de cassette, croit le quart-arrière Olivier Roy.

La cassette à laquelle fait référence Olivier Roy, ce sont les séances vidéo suivant un match, où on passe en revue les bons et les moins bons coups du match précédent. Pour le pivot de troisième année, il est évident maintenant qu’il est temps de changer

de cassette.

« Pour ceux qui sont là depuis quelques années, ce n’est pas une cachette, on a beaucoup de misère à jouer contre le Rouge et Or. Il va falloir trouver un moyen d’apprendre de notre défaite qu’on a eue en début de saison et bâtir là-dessus », résume le récipiendaire du titre de joueur par excellence dans le RSEQ l’an dernier.

« Dans le vestiaire, il y a des gars qui sont tannés de toujours voir la même cassette. »

Motivation

Pas besoin de chercher bien loin pour trouver une source de motivation. La victoire de 37 à 30 en prolongation contre les Redbirds de McGill la semaine dernière est déjà un bon catalyseur.

« J’espère qu’on va pouvoir bâtir là-dessus. Surtout pour nos jeunes joueurs qui n’ont pas nécessairement vécu beaucoup de victoires au niveau universitaire. [Il faut] construire notre confiance à l’approche des séries. »

Et Roy n’a pas oublié non plus la raclée de 60 à 14 subie au stade TELUS-UL un peu plus tôt cet automne. Une autre source d’inspiration.

« J’espère que ça fouette les gars. Je pense qu’on est tous des joueurs compétitifs et personne n’aime perdre. On a montré du caractère à plusieurs reprises dans les dernières années. J’espère que les gars se souviennent du feeling qu’on a eu quand on est sorti du terrain [samedi dernier]. »

Un « poison de plus »

Olivier Roy aura aussi une arme de plus à portée de main samedi après-midi, au stade de l’Université Concordia. Le prolifique receveur de passes Jacob Salvail est de retour et il n’a pas perdu de temps pour le faire savoir.

Le vétéran a connu tout un match à McGill samedi dernier en plus de marquer le touché vainqueur en prolongation.

« On a des receveurs qui sont des menaces verticales en Jaylan et Jeremy, mais Jacob amène un autre aspect. Un receveur intelligent qui sait où se positionner, qui sait où trouver les zones. Quand tous nos poisons offensifs sont là, ça nous met en meilleure position pour avoir du succès offensivement. »