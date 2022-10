Petite soirée pour Bennedict Mathurin dans une victoire

Utilisé en provenance du banc, le Québécois Bennedict Mathurin a amassé 11 points dans un gain de 127 à 117 des Pacers de l’Indiana sur les Wizards de Washington, vendredi soir, au Capital One Arena.

Il s’agit du plus petit nombre de points qu’a amassé le sixième choix au total du dernier repêchage de la NBA depuis le début de la saison.

Le natif de Montréal a également récolté deux rebonds et autant de mentions d’assistance en un peu plus de 23 minutes de jeu. Il a été le sixième joueur le plus utilisé par l’entraîneur-chef Rick Carlisle.

Jalen Smith et Buddy Hield ont sonné la charge chez les Pacers, avec respectivement 27 et 25 points. Tyrese Haliburton s’est également démarqué en fournissant 12 aides.

Chez les Wizards, Bradley Morris a amassé 31 points, sept rebonds et quatre passes décisives.

Mathurin et les Pacers renoueront avec l’action dès samedi, alors qu’ils visiteront les Nets à Brooklyn.