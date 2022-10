Qui d’autre que Connor McDavid?

Lorsque les Oilers d’Edmonton ont besoin d’un but pour les sortir de l’embarras, le capitaine Connor McDavid répond toujours présent et il le montre bien depuis le début de la saison.

Le numéro 97 compte déjà deux tours du chapeau à son actif en 2022-2023, incluant celui de jeudi. Dans une victoire de 6 à 5 aux dépens des Blackhawks de Chicago, il a permis aux siens de demeurer nez à nez avec leurs rivaux. Deux buts en avantage numérique et un autre à forces égales ont porté à huit son total de la campagne. Ses 15 points lui valent le sommet de la Ligue nationale de hockey, ex aequo avec son coéquipier Leon Draisaitl et l’attaquant des Bruins de Boston David Pastrnak.

Ayant amorcé sa carrière en 2015-2016, le numéro 97 revendique 12 triplés dans le circuit Bettman et il est le deuxième joueur de l’histoire des Oilers à réaliser au moins deux performances de trois buts ou plus dans les 10 premiers matchs d’une saison. Pourtant, il avait joué la veille, mais peu d’éléments peuvent venir à bout de lui sur la patinoire.

«Il y a des soirs pendant lesquels vous avez tout votre arsenal en place. Je me sentais bien et j’ai créé des choses. Mais plusieurs de nos gars se sont levés, le jeu de puissance et l’infériorité numérique ont fait le travail quand c’était nécessaire», a-t-il dit au réseau Sportsnet.

McDavid souhaite ainsi que les récents succès, les siens et ceux du club, se poursuivent. Avec trois gains consécutifs en poche, Edmonton s’est remis sur la bonne voie, occupant le troisième rang de la section Pacifique avec cinq triomphes en huit sorties.

«C’est ce que nous espérons. [...] Une telle victoire, avec beaucoup d’émotion, de buts et d’erreurs, peut rapprocher les gars. Il ne faudra certes pas gaspiller des avances en fin de partie chaque fois, mais on a du matériel sur lequel bâtir.»

Gros choc

Justement, les Oilers vivront une fois de plus leur part de moments intenses en visitant leurs grands rivaux, les Flames de Calgary, samedi. Ayant éliminé ceux-ci au deuxième tour des séries en 2022, ils voudront venger leur échec de 4 à 3 encaissé à domicile plus tôt ce mois-ci. Les deux clubs ont accumulé 10 points au classement, mais Edmonton a joué deux rencontres de plus.

Par la suite, une séquence de trois duels d’affilée à la maison attend les hommes de l’entraîneur-chef Jay Woodcroft.