Roxham ou l'impuissance absolue du Québec

Disons les choses aussi clairement que possible.

Bien des Québécois rêvent de combiner les avantages d’appartenir au Canada et les avantages d’être un pays souverain.

C’est la mythique 3e voie, aussi increvable en théorie qu’impossible dans les faits.

Car la réalité, la vraie réalité, la dure réalité est on ne peut mieux illustrée par ce qui se passe tous les jours sur le chemin Roxham.

Passoire

En 2020 et en 2021, la fermeture des frontières causée par la pandémie nous avait valu un répit.

C’est maintenant reparti, et c’est pire que jamais.

Entre janvier et août de cette année, la GRC a intercepté 23 358 personnes entrées illégalement par ce chemin.

C’est plus de deux fois le nombre entré pendant la même tranche de huit mois en 2019.

Ottawa estime que près de 50 000 personnes seront entrées illégalement par cette voie pendant toute l’année 2022.

C’est environ 150 personnes par jour, avec des pointes de 300 pendant les jours de fin de semaine.

Ces 50 000 seront trois fois plus que le chiffre record de 18 836 établi en 2017.

Évidemment, la propagande fédérale et ses relais médiatiques qualifient leur situation «d’irrégulière» et non d’illégale.

Maintenant, êtes-vous bien assis?

99,3% de toutes les entrées illégales au Canada se font par le Québec.

99,3%!!!

Une fois ici, ces demandeurs d’asile sont temporairement hébergés dans des hôtels.

Le gouvernement fédéral ramasse la facture. Au bout du compte, qui paie, selon vous?

Beaucoup reçoivent des services psychosociaux et de santé fournis par le gouvernement du Québec.

Qui paie, selon vous?

Ces gens attendent en moyenne un an avant une première entrevue où on commencera à examiner leur cas particulier pour qu'ils puissent obtenir le document de demandeur d’asile.

Évidemment, tant qu’ils n’ont pas ce document, ils ne peuvent travailler puisqu’il faut posséder ce papier pour obtenir un permis de travail.

Ils sont donc sur l’aide sociale.

Ici encore, qui paie, selon vous?

Au total, il s’écoule en moyenne entre deux et trois ans entre leur entrée et une décision finale sur l’octroi ou non du statut de réfugié.

Après l’hébergement temporaire, ils doivent aussi trouver un logement.

Le gouvernement Legault demande à Ottawa de fermer le chemin Roxham.

Justin Trudeau ne veut rien savoir.

Et c’est sans compter les immigrants entrés légalement, au sujet desquels François Legault avait demandé à Ottawa des pouvoirs supplémentaires.

Mais Justin Trudeau avait aussi dit non.

François Legault avait également évoqué un possible référendum sur le sujet.

Mais c’était en campagne électorale.

Japper

Bref, le Canada se fout du Québec, et le Québec est totalement impuissant.

Pourquoi le Québec est-il impuissant?

Parce qu’il n’a aucun rapport de force.

Pourquoi n’a-t-il aucun rapport de force?

Parce qu’il dit d’avance qu’il ne faut pas prendre ses jappements trop au sérieux, et qu’il ne mordra jamais.

S’il y a une autre conclusion, je veux la connaître.