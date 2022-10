Santé : le contrat social est brisé

Lors d’une discussion, l’ex-premier ministre Jacques Parizeau m’avait dit ceci que je n’ai jamais oublié. « Entre les citoyens et le gouvernement, quel qu’il soit, il existe un contrat sacré. Celui de livrer les meilleurs services publics possible. »

« Tout particulièrement, avait-il précisé, en éducation et en santé. L’important est d’assurer à tous la plus grande égalité possible des chances. Sur tous les plans, c’est une question élémentaire de justice. »

Ce contrat, avais-je ajouté, est donc non seulement politique, il est aussi social, fiscal, voire même moral. « Vous avez tout compris Mme Legault », m’avait-il répondu tout sourire.

Le problème est que depuis la première chasse au déficit zéro dans les années 90, il y a un bris majeur de contrat. Au fil des ans, notre système d’éducation est redevenu le plus inégalitaire au pays.

Le réseau de la santé est redevenu incapable de prendre bien soin de tous les Québécois qui en ont besoin, dont les plus vulnérables. L’énième crise qui mine les urgences au point de mettre en danger la sécurité des patients, en est un symptôme parmi plusieurs autres.

Dans une société riche et avancée, il n’y a pourtant rien de normal à trembler de peur à l’idée de mettre les pieds dans une urgence parce qu’on sait qu’on y passera de longues heures ou des jours.

Rien de normal

Il n’y a rien de normal à devoir craindre de finir sa vie dans un CHSLD, d’avoir à quémander des soins à domicile inexistants, d’attendre un médecin de famille ou une chirurgie jusqu’à l’épuisement.

Il n’y a rien de normal à être obligé de se payer des soins au privé pendant que d’autres poirotent sur les listes d’attente au public.

Bref, prenez-le sous l’angle que vous voulez, la rupture de contrat crève les yeux. Et ça ne date pas d’hier.

Pour la justifier, la pandémie a le dos trop large. Notre système de santé et de services sociaux était gravement dysfonctionnel bien avant la COVID.

Bureaucratisé et centralisé jusqu’à l’absurde, crise ou pas, il a toute l’agilité d’un pachyderme enferré dans des sables mouvants.

Après que les urgentologues eurent sonné l’alarme dans les médias, le ministre de la Santé, Christian Dubé – le titulaire le plus apprécié depuis une éternité –, met donc sur pied une cellule de crise limitée à la région de Montréal.

Grave

L’heure est grave, en effet. Bien ailleurs aussi au Québec. Dans cette cellule se trouveront les PDG des mêmes méga CIUSSS qui, parce qu’ils sont terriblement loin du terrain, savent rarement ce qui s’y passe. Espérons que les experts qui sont censés s’y ajouter le sauront mieux.

En même temps, la COVID n’a pas dit son dernier mot. En levant l’obligation du masque dans les lieux publics clos – une très mauvaise idée qu’ont eue tous les gouvernements occidentaux –, d’autres méchants virus respiratoires opèrent aussi un retour en force.

Ceux qu’ils contaminent finissent dans des urgences déjà bondées. C’était écrit dans le ciel. Et nous ne sommes qu’à la fin octobre...

En entrevue au Devoir, le Dr Donald Vinh, immunologue au CUSM, dit craindre que « la vague hivernale, conjuguée aux autres virus respiratoires, ne crée un ouragan. Ce seront toujours les mêmes qui écoperont : les jeunes et les personnes âgées. » Sans oublier les personnes handicapées.

Sur le fond des choses, on ne s’en sort pas. Tant que le « contrat sacré » dont me parlait M. Parizeau ne sera pas rétabli pour le réseau public de la santé, nous sommes condamnés à voguer de crise en crise.