«Queen Of Me»: Shania Twain à Québec et Montréal en 2023

L’année 2023 sera chargée pour Shania Twain. La chanteuse country lancera un nouvel album en plus de parcourir le monde avec un nouveau spectacle qu’elle présentera au Québec, au début de l’été.

Intitulée Queen Of Me comme son album attendu le 3 février, la tournée de Shania Twain fera des arrêts au Centre Vidéotron de Québec et au Centre Bell de Montréal, les 17 et 18 juin.

À Québec, la vedette canadienne est désormais une habituée du Centre Vidéotron puisqu’elle y donnera un troisième concert depuis l’ouverture de l’amphithéâtre, en 2015.

Les billets seront mis en vente le 4 novembre, à 10h. Les pré-ventes habituelles seront offertes dans les jours précédents.