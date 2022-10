Photo courtoisie

La 8e Soirée des leaders au profit de la Fondation Michel-Sarrazin (FMS), tenue le 20 octobre dernier au Manège militaire Voltigeurs de Québec, sous la coprésidence d’honneur de Marie-Claude Lévesque, associée directrice, bureau de Québec, chez KPMG, et de Pierre-Marc Bellavance, vice-président exécutif et leader affaires juridiques, conformité et secrétaire général chez Beneva, a réuni plus de 550 leaders et personnalités de la vie économique et sociale de Québec et a permis d’amasser 378 044 $ net. Sur la photo, dans l’ordre habituel : Nathalie Langevin, DG et ventes TVA et DG des ventes au Journal de Québec ; Jocelyne Guay, présidente du CA de la FMS ; Brigitte Laflamme, DG de la Maison Michel-Sarrazin ; Pierre Marc Bellavance, Beneva, et Marie-Claude Lévesque, coprésidents d’honneur ; Céline Drouin, DG de la FMS ; Chantal Buteau, CGI, et Jean G. Morency, président du CA de la FMS.

Un 2e magasin

Photo courtoisie

L’entreprise québécoise Lévesque Électroménagers s’apprête à ouvrir une deuxième succursale au carrefour Saint-Romuald à Lévis. La bannière logera dans le local voisin du Costco qu’occupait l’entreprise Caron & Guay. L’actuel propriétaire, Karl Desbiens, espère accueillir ses premiers visiteurs lévisiens dès mars 2023. La future boutique Lévesque Électroménagers, de 6200 pi2, nécessitera des investissements de plus d’un million de dollars, offrira une salle d'exposition unique en son genre, et fera grimper le nombre de travailleurs de l’entreprise à 25. Fondée il y a plus de 55 ans par Régent Lévesque, Lévesque Électroménagers propose les plus récentes technologies offertes par des marques réputées, dont plusieurs produits exclusifs haut de gamme, en plus d’une offre commerciale complète et diversifiée pour tous les budgets. Sur la photo, Karl Desbiens, propriétaire de Lévesque Électroménagers depuis 2019, à l’entrée de son actuel magasin de la rue Courcelette à Québec, voisin de la Galerie du meuble.

Un retour en Beauce

Photo courtoisie

La Société du patrimoine des Beaucerons m’annonce que, grâce à sa collaboration avec le Musée McCord Stewart de Montréal, le fonds d’archives de la famille de George Pozer, important personnage de l’histoire beauceronne et homme d’affaires prospère, acquéreur de trois seigneuries, est maintenant accessible chez elle. Ce fonds sera ainsi plus facilement accessible à la population de la Beauce, première concernée par ces archives qui sont d’une grande richesse pour l’histoire sociale, économique et politique de cette région et de celle de la ville de Québec. Renseignements : spbbeauce.ca ; ou abonnez-vous à leur page Facebook.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 28 octobre 1979. Les Nordiques de Québec, maintenant dans la LNH, accueillent les Canadiens de Montréal pour la première fois au Colisée de Québec. Les Nordiques en profitent pour retirer le chandail numéro 3 de Jean-Claude Tremblay. Un but de Jamie Hislop à moins de cinq minutes de la fin du temps réglementaire s’avère être le but gagnant de la victoire des Nordiques au compte de 5-4.

Anniversaires

Photo courtoisie

Nathalie Langevin (photo), directrice générale et ventes, TVA Québec et directrice générale des ventes, Journal de Québec... Joaquin Phoenix, acteur américain (Joker), 48 ans... Julia Roberts, actrice américaine, 55 ans... Bill Gates, informaticien et co-fondateur de Microsoft, 67 ans... Pierre Boivin, homme d’affaires québécois, ex-président des Canadiens de Montréal, 69 ans... Louise Deschâtelets, comédienne, et courriériste au Journal de Québec... Bernie Ecclestone, ex-grand patron de la Formule 1, 92 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 28 octobre 2020 : Alain Rey (photo), 92 ans, linguiste, lexicographe français et rédacteur en chef des publications des éditions Le Robert jusqu’à sa mort... 2019 : Annick Alane, 95 ans, actrice française vue dans Les trois frères, Vipère au poing et Hibernatus... 2018 : Philippe Gildas, 82 ans, journaliste français, animateur de radio, animateur et producteur de télévision... 2016 : Simon Patenaude, 58 ans, président et chef de la direction par intérim de Loto-Québec... 2013 : Guy Massicotte, 83 ans, homme d’affaires (Guy Massicotte Sports, Piscine Citadelle, Club Piscine, propriétaire des Remparts au début des années 70... 2009 : Pauline Langevin, 64 ans, conseillère sortante au siège numéro 2 à la municipalité de Lac-Etchemin... 2008 : Clairette, 89 ans, pionnière des boîtes à chansons à Montréal... 1993 : Doris Lussier, 75 ans, comédien (Père Gédéon), philosophe et écrivain... 1949 : Ginette Neveu, 30 ans, violoniste de concert.