Succès pour la Soirée des Leaders de la Fondation Michel-Sarrazin Québec

La Fondation Michel-Sarrazin a tenu, le jeudi 20 octobre dernier, au Manège militaire Voltigeurs de Québec, la 8e édition de la Soirée des Leaders Michel-Sarrazin, qui a permis de recueillir 378 044 $. Présenté par CGI en collaboration avec TVA et Le Journal de Québec, cet événement-bénéfice a réuni plus de 550 leaders et personnalités de la vie économique et sociale de Québec.

La soirée placée sous la coprésidence d’honneur de Marie-Claude Lévesque, associée directrice, bureau de Québec, chez KPMG et Pierre Marc Bellavance, vice-président exécutif et leader affaires juridiques, conformité et secrétaire général chez Beneva, a été riche en émotions. Elle a entre autres mis en lumière l’histoire touchante de l’avocat Richard Garneau vivant actuellement ses derniers moments de vie dans la joie, l’amour et la paix à la Maison, rappelé l’importance et le dévouement des intervenants, bénévoles et proches aidants, avant d’aborder les projets d’avenir de la Maison Michel-Sarrazin.

La présidente du conseil d’administration de la Maison, Jocelyne Guay, s’est dite « émue de constater la générosité des gens de la région envers notre chère Maison. Je suis fière qu’après presque quatre décennies d’existence, le rêve initial porté avec tant de passion et d’humanisme par nos fondateurs soit non seulement vivant, mais toujours aussi essentiel. Merci infiniment pour cette somme recueillie qui permettra à la Maison Michel-Sarrazin de poursuivre son œuvre ».

Ève-Marie Lortie a animé la soirée en alternant entre humour, bienveillance et émotion. La prestation musicale de la Soprano Sabrina Ferland accompagnée de ses musiciens Dominic Painchaud au violoncelle, Grégoire Painchaud au violon, Marco Tessier au piano, a aussi été un moment fort de l’événement empreint d’émotions.

