Tunnel Louis-H.-La Fontaine: le gouvernement parle des deux côtés de la bouche

Alors que la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, invitait en début de semaine à privilégier le télétravail pour minimiser la congestion autour du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, le ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l'Énergie (MEIE) finance une campagne de promotion pour le retour au bureau, dans le but de relancer le centre-ville de Montréal.

«Les volontés bénéfiques de chacun entrent en contradiction, il me semble», a réagi le PDG de l’Association du camionnage du Québec, Marc Cadieux, à la sortie d’une première rencontre vendredi après-midi avec la ministre Guilbault. Juste avant son rendez-vous, il entendait la publicité «J’aime travailler au centre-ville» à la radio.

La campagne publicitaire a été lancée le 12 octobre dernier, 19 jours avant la fermeture de trois des six voies du tunnel. Elle est menée par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et appuyée financièrement par le MEIE.

M. Cadieux craint que les messages contradictoires lancés à la population sèment la confusion.

Il a même reçu le 29 octobre une invitation de la Chambre de commerce à assister au Forum stratégique intitulé Réussir la réorganisation du travail et renforcer l’expérience «centre-ville» pour échanger le 18 novembre avec les acteurs clés de la communauté d’affaires. Il est question de s’inspirer des stratégies gagnantes d’autres organisations. Et de discuter de mobilité et d’accessibilité.

Autrement, la ministre des Transports n’a pas encore donné le feu vert aux solutions proposées par l’Association du camionnage du Québec pour réduire la congestion et éviter les retards de livraison des marchandises. Il a été convenu de regarder l’évolution de la situation à partir de lundi avant de prendre des mesures.

«Elle s’est cependant montrée très réceptive, très ouverte, et n’a rien repoussé du revers de la main», a indiqué M. Cadieux.

L’Association du camionnage du Québec réclame une hausse de plus de 20% de la capacité de chargement pour éviter de bloquer le port de Montréal et faciliter le transit des marchandises. Elle réclame aussi des corridors réservés aux camions et aux poids lourds à des heures précises sur les artères névralgiques.