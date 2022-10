Un heureux problème

C’est un scénario inhabituel qui attend le Rouge et Or pour boucler sa saison samedi, à Concordia contre les Stingers. D’abord parce que le match n’aura absolument aucun enjeu, mais aussi parce que ces deux équipes se retrouveront dès la semaine suivante en demi-finale québécoise.

La défaite des Carabins de Montréal samedi dernier a scellé le sort du Rouge et Or, qui a ainsi été sacré champion de la saison régulière sans avoir à lever le petit doigt. Même chose pour les Stingers, assurés de terminer au quatrième rang.

L’entraîneur-chef Glen Constantin l’admet d’emblée, « c’est un beau problème » auquel lui et son équipe d’entraîneurs font face. D’un côté, ils préparent les joueurs à un match « sans enjeu ». Mais de l’autre, « tu dois en faire quand même assez pour battre une bonne équipe. »

Voilà pourquoi le grand manitou du Rouge et Or parle d’un « équilibre » à trouver puisqu’il faut un plan de match « pour cette semaine et un autre pour la semaine prochaine ».

« C’est un beau problème à avoir. Tu n’as pas besoin d’utiliser tes effectifs jusqu’à la dernière minute pour gagner une place dans les séries ou monter dans le classement. »

« Progresser »

On comprendra que Glen Constantin voudra offrir un peu de répit à ses joueurs, mais pas trop. Ils reviennent justement d’une semaine de congé. « Être inactif durant deux ou même trois semaines, je trouve que c’est un peu trop », a-t-il jugé.

« Comme je dis aux joueurs on s’est mérité le droit d’avoir ce luxe-là de progresser dans un contexte où il n’y a pas vraiment d’enjeu ou de stress comme tel. Ce qui est important pour nous c’est de rentrer en séries avec le sentiment d’être sur une bonne lancée et de progresser. »

« Progresser ». Le mot est revenu à plusieurs reprises jeudi midi dans le discours de Glen Constantin, qui précise qu’une progression ne se mesure pas seulement avec des statistiques impressionnantes.

« Le progrès, ça ne se mesure pas par 60 points, a-t-il dit en faisant référence au pointage de 60-14 en faveur de son équipe lors du passage des Stingers au stade TELUS-UL, le 25 septembre.

« C’est vraiment comment on va jouer, comment on va faire les choses sur le terrain. L’exécution va être super importante pour nous. »

Et il tient aussi à se garder quelques munitions en réserve. Pas question de déballer tout son arsenal en fin de semaine. « Je veux garder un certain package pour le match de séries et je pense que c’est la même chose pour Concordia. »

Choix crève-cœur

Par ailleurs, un choix déchirant attend Glen Constantin au lendemain de ce dernier match du calendrier régulier. D’ici dimanche matin, il devra soumettre une seule candidature pour le titre de joueur le plus utile du RSEQ.

Le receveur de passes Kevin Mital et le quart-arrière Arnaud Desjardins sont en tête de liste pour recevoir le prestigieux honneur. « Oui, c’est tough. C’est vraiment pas une situation facile. Il faudra choisir quel joueur on veut entre Kevin et Arnaud. Je trouve ça plate. Tu as un MVP de la ligue, tu as un MVP en défense, mais pas de MVP défense. [...] On va en discuter avec le staff. »

Le Rouge et Or a grimpé au deuxième rang du Top 10 U Sports cette semaine. Il n’est devancé que par les Mustangs de Western (8-0)... Kevin Mital a besoin de capter deux passes de touché pour égaler le record québécois de 12, un exploit réalisé par Alexander Fox et Rob Harrod... La dernière défaite du Rouge et Or à Concordia remonte au 4 octobre 2003, un revers de 38 à 30... Le receveur Mathieu Hudon, blessé lors du match face aux Carabins de Montréal, ne sera pas de retour en uniforme...

Le moment de passer un message

« En allant là-bas, on veut envoyer un message [pour] que ça ne leur tente pas de revenir à Québec dans deux semaines. »

Le match de samedi a beau être sans enjeu, William Desgagné et ses potes de la ligne défensive n’ont pas l’intention d’y jouer les touristes et de céder facilement un morceau de terrain aux Stingers.

L’unité défensive du Rouge et Or n’a alloué que sept touchés en sept matchs cette saison.

Et trois de ces rencontres se sont terminées sans que l’adversaire n’inscrive un majeur. Le moment serait mal choisi pour lever le pied, croit le vétéran Desgagné, particulièrement à l’aube des séries.

« On s’est dit mardi qu’on voulait finir la saison du bon pied. »

Avec la saison 2022 qui est sur le point de se terminer, le produit des Cougars du Collège Champlain-Lennoxville reste satisfait du boulot abattu par la défensive.

Il cite notamment la façon dont l’équipe a réagi après avoir gagné 37-20 à McGill.

« On n’était vraiment pas content de notre performance. Je pense qu’on a bien répondu de ce match-là et ce qu’on a vu dans les dernières semaines, au sol on est toujours solide et on a beaucoup d’aide de la tertiaire. »

« Performer malgré tout »

Le quart-arrière Arnaud Desjardins soulignait, lui aussi, le caractère spécial de ces deux rencontres en deux semaines contre Concordia.

Samedi, il sera en territoire inconnu puisqu’il ne croit pas avoir été impliqué dans un match « sans enjeu » comme celui qui s’en vient. Mais au final, ça ne « change rien à notre préparation », prévient-il.

« La beauté du foot, c’est qu’on joue dix matchs par année. [...] Toutes les occasions sont bonnes de faire ce qu’on aime. On veut performer malgré tout. »

Et performer, il l’avait bien fait lors du premier duel entre les deux équipes. Le pivot avait lancé cinq passes de touché et amassé des gains aériens de 364 verges.

Répéter l’exploit

Desjardins n’aura toutefois peut-être pas le temps de répéter l’exploit samedi, surtout si Glen Constantin décide de reposer ses principaux atouts durant une partie du match.

« C’est sûr que ça pourrait être cool de super bien commencer le match pour pouvoir faire jouer le plus de monde possible », a souhaité Desjardins.

« Tu ne veux jamais rentrer en séries avec une défaite »

« L’objectif numéro un » des Stingers de Concordia est atteint avec une place assurée dans les séries. Reste maintenant à trouver une façon de battre le Rouge et Or afin de prolonger la saison.

La tâche ne s’annonce pas facile pour l’entraîneur-chef Brad Collinson et ses joueurs, mais la bonne nouvelle, c’est qu’ils ont deux matchs pour y arriver.

« Tu ne veux jamais rentrer en séries avec une défaite. Le but reste de gagner, confirme celui qui dirige les Stingers depuis 2018. Mais c’est intéressant de les revoir la semaine après. Ça nous donne une semaine de préparation contre eux et la semaine d’après, on va bâtir notre plan de match avec ce qu’on va avoir vu. »

Collinson a toutefois du solide sur lequel bâtir. Son équipe a remporté la semaine dernière sa deuxième victoire de la saison. Et elle l’a fait avec panache, dans une fin de match spectaculaire.

Ce gain de 37 à 30 en prolongation contre les Redbirds de McGill leur insuffle une bonne dose de confiance, précise Collinson.

On veut juste continuer de bâtir sur notre dernière victoire et progresser pour être prêt pour les séries la semaine prochaine. Parce qu’on va se retrouver la semaine prochaine encore. »

Positif

Autre point positif dans le camp des Stingers, le retour au jeu du receveur de passes de cinquième année Jacob Salvail ajoutera un peu plus de piquant à une attaque aérienne déjà menaçante avec les Jaylan Greaves et Jeremy Murphy.

Salvail est revenu au jeu la semaine dernière et n’a pas eu l’air rouillé avec 12 réceptions, 141 verges de gain et un touché, celui de la victoire en prolongation.

« C’est un vétéran qui amène du leadership chez nous. La semaine passée il a bien fait ça. [...] C’est sûr que quand tout le monde est en santé et qu’on peut avoir tout le monde sur le terrain, c’est plus difficile pour les défensives à couvrir un contre un ou les brackets avec deux gars sur un autre joueur. Ça ouvre le cahier de jeu un peu plus. »

Encore la progression

À l’instar de Glen Constantin durant son point de presse jeudi, Brad Collinson a également parlé de progression au cours de l’entrevue avec Le Journal.

Il a eu de bons mots pour ses joueurs, qui ont « progressé » à un rythme intéressant durant l’automne. Il vante d’ailleurs l’attitude de ses vétérans, qui agissent en véritables « leaders dans l’équipe » « Même dans les moins bons moments, les joueurs gardaient le moral positif. On voulait toujours avoir cette énergie-là, même dans les pratiques. »

« Les joueurs ont vraiment fait une bonne job de garder tout le monde sur la même page et de progresser d’une semaine à l’autre. »