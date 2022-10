Un livreur d’Amazon tabassé par erreur par un voisin en Outaouais

Un livreur d’Amazon a été victime d’une violente agression à Chelsea lundi soir, lorsqu’un voisin a cru qu’il s’agissait d’un cambrioleur et a décidé de s’en «occuper».

Le livreur se serait trompé d’adresse en allant livrer un colis, et se serait stationné dans l’entrée d’une résidence, qui semblait inoccupée, vers 19h30.

Le voisin d’en face aurait donc aperçu le véhicule «suspect» et aurait cru, à tort, qu’il s’apprêtait à commettre une infraction.

C’est à ce moment qu’il aurait pris l’initiative d’aller le confronter, plutôt que d’alerter la police.

Le livreur de 27 ans, qui était toujours dans son véhicule, aurait été tabassé avec une lampe de poche, avant même de pouvoir s’expliquer.

Le livreur aurait ensuite tenté de quitter les lieux, mais dans la panique, son véhicule a terminé sa course dans un arbre.

Arrivés sur place, les policiers ont dû rassurer l’homme qui est un nouvel arrivant, a expliqué le porte-parole du corps de police à TVA Nouvelles.

«Il y a une partie qui est très humaine et ça l’a vraiment frappé nos policiers pour ne pas dire les perturber. C’est que la victime dans ce dossier était un nouvel arrivant. Quand nos policiers sont arrivés sur place, ils ont dû le rassurer et l’informer. Et de son propre aveu, il ne s’attendait pas à ce que les policiers croient sa version et s’attendait à ce qu’ils procèdent à son arrestation», explique Martin Fournel, de la police de la MRC des Collines.

Le voisin pourrait être accusé de voies de fait armé et de méfaits.