Un nouveau poste pour Stéphane Waite

L’ancien instructeur des gardiens du Canadien de Montréal Stéphane Waite agira comme consultant pour la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Le circuit Courteau a indiqué dans un communiqué vendredi que sa nouvelle acquisition lui offrira son expertise relative aux gardiens.

«L’arrivée de Stéphane permettra d’ajouter une ressource spécifiquement dédiée à l’accompagnement des entraîneurs des gardiens de but, a mentionné l'adjoint du commissaire, Martin Lavallée, par voie de communiqué. Que ce soit à titre de mentor ou de conseiller, Stéphane pourra mettre à profit sa vaste expérience. À travers diverses rencontres individuelles [virtuelles ou en personne] ou de conférences de groupe, Stéphane pourra discuter spécifiquement du travail de l’entraîneur des gardiens de but, de planification annuelle, de l'évaluation des gardiens, ainsi que de l’utilisation de la vidéo et des statistiques avancées.»

«C’est avec un grand plaisir que je me joins à la LHJMQ dans le rôle de consultant auprès de nos excellents entraîneurs de gardien de but, a ajouté Waite. Je suis impatient de partager mon expérience dans le but d’accompagner et aider au développement de nos gardiens.»

Waite, 56 ans détient plus de 40 ans d'expérience comme entraineur des gardiens. Il a notamment passé 12 saisons dans la Ligue de développement du hockey M18 AAA, 13 saisons dans la LHJMQ, avant de travailler pendant 18 ans dans la Ligue nationale de hockey. Il a soulevé la coupe Stanley à deux reprises avec les Blackhawks de Chicago, en 2010 et en 2013, avant d'entamer un séjour de huit saisons avec le Canadien de Montréal.