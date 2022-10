[VIDÉO] Crime organisé: le testament du Hells Angels René «Balloune» Charlebois

Assis sur une vieille chaise berçante en bois, René «Balloune» Charlebois, un des frères d’armes de Maurice «Mom» Boucher, livre son testament.

Derrière la caméra pendant les 1h40 que dure l’enregistrement, on retrouve son complice Patrick Péloquin, qui aidera la police à capturer Benoît Roberge.

«Balloune» se sait traqué. Ses heures sont comptées. Il suggère à Péloquin de téléverser plus tard la vidéo sur un site web comme YouTube pour que le grand public puisse la voir, ce qui ne sera finalement jamais fait.

Notre Bureau d’enquête a pu visionner la vidéo dans son intégralité. À ce jour, seules quelques secondes avaient filtré publiquement.

«Centaines de milliers de dollars»

Charlebois décrit en long et en large les marchés qu’il a conclus avec le policier nouvellement retraité, qui est à ce moment en couple avec une réputée procureure de la Couronne.

Le membre en règle des Hells Angels affirme notamment avoir donné «des centaines de milliers de dollars» à Roberge en échange d'informations privilégiées sur les enquêtes policières [et l’identité de nombreux informateurs de police], dont:

160 000$ pour les noms de trois informateurs codés qui avaient secrètement aidé la police dans l’opération SharQc, qui visait les Hells;

40 000$ pour le nom d’un motard qui aidait la police dans une enquête sur les Hells Angels en Ontario;

60 000$ pour les noms des suspects du mégaprojet antidrogue Loquace.

Dans le cas des deux derniers exemples, d’après Charlebois, Roberge disait vouloir «une couple de cent mille» pour lui donner ces renseignements confidentiels.

Roberge conteste

Charlebois affirme même que Roberge lui a demandé «une couple de millions» en échange d’informations pour retrouver le délateur Sylvain Boulanger, qui devait être le témoin vedette de la poursuite dans SharQc. Il dit n’avoir finalement jamais payé cette somme même si l’ex-enquêteur «insistait», selon lui.

Ces chiffres tendent à corroborer ceux avancés par son bras droit, Patrick Péloquin, qui affirme avoir remis un demi-million de dollars à Roberge. Pourtant, en plaidant coupable, ce dernier n’a admis avoir touché que 125 000$.

Qui dit vrai? Benoît Roberge a décliné notre demande d’entrevue. Il nous a par contre envoyé des messages texte dans lesquels il affirme que Péloquin a raconté «d’innombrables mensonges faussant l’enquête policière». Roberge affirme vouloir maintenant «refaire [sa] vie dans la simplicité et dans la paix».

CE QUE DIT RENÉ CHARLEBOIS DANS LA VIDÉO

«Aujourd’hui, si j’ai décidé de faire cette vidéo-là, c’est que je suis mort. Si ça sort, c’est sûr que je suis mort, puis ça, c’est pour laver ma réputation.»

«Les informations que je vais vous donner, c’est grâce à Benoît Roberge, qui m’a tout transmis ça moyennant des sommes d’argent assez importantes qui ont été payées.»

«[Roberge] revenait tout le temps [pour offrir des infos à vendre] parce que, lui, il voulait des millions pour sa retraite dorée. Il m’a achalé et il n’a pas arrêté.»

«À un moment donné, il [Roberge] m’arrive: “Regarde, il va y avoir une grosse, grosse opération policière bientôt. Ils vont arrêter plusieurs Italiens par rapport à Raynald Desjardins”».

«Là, il [Roberge] dit: “Il va y avoir une très grosse opération qui va arriver d’ici une semaine. Ça concerne un de tes frères de la Colombie-Britannique qui s’appelle Amero.” Il dit: “Je te donne ce dossier-là, mais je veux cent ou cent cinquante mille pour ça. Ils vont se faire arrêter la semaine prochaine au plus tard le mercredi. Ils font la razzia, au complet. Ils embarquent tout ce monde-là”».

«Comment ça que tu sais ça, toi? [Roberge répond]: “Je suis au courant de toutes les enquêtes, mais ça particulièrement, l’opération Loquace, c’est ma femme qui s’occupe de ça.” Sa femme, à Roberge, c’est [...], la procureure de la Couronne qui s’occupe du projet Loquace. “Il ne faut pas qu’elle sache ça, que je te donne des informations sur les gens qui vont être arrêtés. C’est son dossier à elle. J’ai tout lu son dossier, et là je te le donne. Si ma femme apprend ça, je suis mort”».

«Moi, je ne veux pas lui donner 100 000 – 200 000 – 300 000$ à chaque information qu’il va me donner, ça finira plus. Je vais essayer de le “dealer” le plus que je peux parce que je ne veux pas que ça me coûte une fortune.»

«Moi, je vous dis à vous autres, le peuple québécois, et à tout le monde qui veut bien l’entendre, la vérité sur les policiers corrompus, sur tout ce que Roberge m’a vendu qu’il a eu des centaines de milliers de dollars. Que grâce à lui et [aux] informations qu’il m’a données, j’ai sauvé un chapitre des Hells Angels en Ontario plus plusieurs membres.»