Ville de Québec: des données ouvertes pour davantage de transparence

En facilitant la consultation des résultats des sondages qui mesurent la satisfaction de la population envers les services municipaux, la Ville de Québec affirme effectuer «un pas important» dans ses efforts de transparence.

C’est ce que le vice-président du comité exécutif, Pierre-Luc Lachance, a expliqué vendredi en point de presse.

Sur un nouveau lien Internet fourni (cliquez ici), il est possible de consulter, de façon plus facile et plus dynamique, diverses données mesurant la progression du taux de satisfaction des citoyens.

Au lieu de chercher à obtenir l’information en consultant des dizaines de pages PDF ou de nombreux tableaux Excel, les citoyens peuvent accéder aux mêmes données d’une manière «plus simple et plus compréhensible».

Cet outil «intuitif» est en constante évolution et il sera amélioré au fil des semaines, a-t-il fait savoir.

Chiffres constants dans les sondages

Dans son sondage trimestriel portant sur le printemps 2022, on remarque par ailleurs que la satisfaction générale pour les services municipaux demeure assez forte à 83%.

Quel que soit le service concerné, les indices de satisfaction sont soit au vert soit constants. Notons toutefois que ce dernier sondage n’avait pas pour vocation à mesurer la satisfaction pour les opérations de déneigement.

Seule ombre au tableau, la satisfaction envers «la dernière demande» faite par les citoyens baisse. Elle est désormais de 6,7/10 au lieu de 7,2 il y a un an. L’administration municipale affirme qu’elle prend assez rapidement les appels au 311, mais qu’il reste des efforts à faire pour répondre vite aux doléances précises des citoyens.