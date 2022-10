Violences conjugales et sexuelles: un événement qui vise à outiller les avocats

Afin d’aider les avocats à adapter leurs façons de faire, Juripop a tenu, vendredi, la première édition de Juri RDV, un événement qui a pour but de les outiller dans l’accompagnement des victimes de violences conjugales et sexuelles.

«Cinq ans se sont écoulés depuis le début du mouvement #MoiAussi. Depuis, de nombreuses personnes victimes et survivant.e.s ont répété, avec raison, le besoin d’être accompagnées par des avocat.e.s sensibilisé.e.s aux réalités des violences conjugales et sexuelles», a indiqué Me Sophie Gagnon, directrice générale de Juripop, qui soutient que ce nouvel événement «témoigne de l’engagement de la communauté juridique à transformer ses pratiques pour assurer la confiance des victimes».

Les avocats qui participent à Juri RDV ont accès à des ateliers de rédaction de procédures judiciaires ainsi qu’à des formations visant à démystifier des concepts clé comme le contrôle coercitif et l’impact des violences conjugales sur les enfants, a fait savoir l’organisme par voie de communiqué.

«Nous sommes tous habités par un objectif commun; Rebâtir la confiance des personnes victimes envers le système de justice», a ajouté le ministre de la Justice et procureur général du Québec, Simon Jolin-Barrette, qui salue cette initiative de Juripop.