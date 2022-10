Richard Couture



Au CHSLD Saint-Vincent de Sherbrooke, le samedi 22 octobre 2022 à l'âge de 88 ans, est décédé M. Richard Couture, fils de feu Lauréat Couture et de feu Julienne Côté.M. Richard Couture laisse dans le deuil sa conjointe Colette Bibeau; ses enfants: Gaétan (Danielle Lanciaux), France (Serge Pépin), Renée (Jacques Auger), Guy (Brigitte Poulin); ses beaux fils : Charles Palardy (Mélina Tétrault), David Palardy (Marylene Carbonneau); ses petits- enfants: Émilie, Caroline, Guillaume, Laurence, Jordane, Elia, Tommy, Alexandre; ceux qu'il considérait comme ses petits-enfants: Éloïse, Jérémi, Zak, Léo et ses 3 derniers amours, ses arrière-petits-enfants qui lui décrochaient toujours un sourire accompagné d'une larme: Alice, Noah et Lévi; ses frères et sa sœur : feu Jacques, feu Jean-Paul (Cécile Pelletier), feu Jacqueline, feu Marcel (Clémence Ouellet), Pierre (Denise McCarthy), Roland (Monique Bélanger); ses beaux-frères et belles-sœurs Bibeau: feu Lise (Michel Gagné, Ethel Bouliane), feu Normand (Francine Bélanger), Michel (Lucie Du Tremble), Daniel, Céline (Yves Houle), Jean, la mère de ses enfants, Léona Boucher, les membres de la famille Boucher et finalement, ses neveux, nièces, cousin(e)s et autres parents et ami(e)s.L'inhumation de ses cendres aura lieu à une date ultérieure au cimetière Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette à Québec.La famille aimerait remercier la Dre Boire-Lavigne et son équipe ainsi que le personnel de l'étage 4A du CHSLD Saint-Vincent pour leurs soins et accompagnement dans la dernière année de sa vie. Un don à la Fondation VITAE est suggéré en guise de sympathie.