20 histoires criminelles déconcertantes: encore plus de crimes non résolus

Forte du succès des tomes 1 et 2 de Gardez l’œil ouvert, la youtubeuse et spécialiste du true crime Victoria Charlton revient cet automne avec le troisième tome de la série, 20 histoires criminelles déconcertantes. Dans ce nouveau recueil, elle partage d’autres crimes abominables où les actions des tueurs en série, des kidnappeurs et des malfrats sont révélées au grand jour. Cette fois, elle fait même une incursion du côté du paranormal.

Victoria Charlton est une figure incontournable du true crime. Elle est suivie par 659 000 abonnés sur YouTube et 147 000 abonnés sur Instagram. Dans ce nouveau tome, elle explore les thèmes qui ont fait le succès de ses livres précédents et propose de nouveaux types d’histoires criminelles.

L’autrice a pris la peine de discuter avec les proches de certaines victimes, offrant ainsi aux lecteurs des perspectives différentes sur des affaires irrésolues.

Le livre invite aussi les lecteurs dans les coulisses du true crime et présente des informations sur les procédés des enquêteurs, de même que les points de vue de professionnels du milieu.

Des détails techniques

Victoria Charlton présente des histoires de true crime qui captivent des milliers de lecteurs, d’auditeurs et d’abonnés sur les réseaux sociaux... mais garde en tête que ce sont de vraies personnes qui sont concernées, de vraies familles qui sont endeuillées.

« Ça fait cinq ans que je fais ça : une nouvelle vidéo par semaine. Mais j’essaie tout le temps de garder ça en tête. De plus en plus, je rencontre des familles et chaque fois, on dirait que ça me fait réaliser justement que c’est pas juste du true crime », commente-t‐elle, en entrevue téléphonique.

« Il y a des familles qui sont touchées par ça. Des dommages collatéraux. C’est gros. Et on en parle beaucoup en ce moment avec le documentaire sur Jeffrey Dahmer, qui vient de sortir. Les familles n’étaient pas d’accord. On dirait qu’on a tendance à oublier ça », poursuit-elle.

Dans ce troisième tome, elle présente 20 histoires au lieu de 15 et il y a des nouveautés.

« Il y a des petits encadrés dans mon livre. Ça s’appelle “Le coin des enquêteurs”. Je ne suis pas enquêtrice moi-même, mais on donne des petites techniques, on essaie d’aider le lecteur à comprendre, par exemple au sujet des autopsies. J’ai aimé faire les recherches et je pense que le lecteur va apprécier. »

Elle s’est également penchée sur les aspects un peu paranormaux de certaines histoires – dont celle de Granger Taylor, un homme de Colombie-Britannique qui avait donné rendez-vous aux extraterrestres.

« Avant, je ne me laissais pas aller. Mais dans chaque histoire, il y a des fois un petit aspect paranormal. Souvent, c’est discuté sur les forums. Même moi, des fois, je me dis, mais qu’est-ce qui s’est passé ? C’est impossible ! Est-ce qu’on se tourne vers l’enlèvement par des extraterrestres ? On dirait que c’est la seule option ! Avant, j’en parlais pas. Mais dans certaines histoires, je vais en parler, mais avec beaucoup de respect. »

Disparue à New York

Parmi ses 20 histoires, l’une d’elles l’a vraiment surprise.

« Je suis tombée par hasard sur l’histoire de Susan Walsh, une journaliste de New York disparue sans raison. Son ex-mari était jaloux. Elle venait de faire une grosse enquête sur la mafia russe. Elle était en train de faire une enquête sur une secte de vampires à New York », énumère-t-elle.

Mais encore.

« On a aussi dit qu’elle avait disparu par elle-même, volontairement. Elle a eu de gros troubles de santé mentale. Est-ce que c’était un suicide ? Il y a beaucoup d’options et on dirait qu’elles sont toutes possibles. »

♦ Victoria Charlton a créé sa chaîne YouTube après avoir obtenu un baccalauréat et une maîtrise en littérature.

♦ Elle partage avec le public des histoires de crimes mystérieux, de disparitions et de phénomènes paranormaux.

♦ Le tome 1 de Gardez l’œil ouvert fut un best-seller instantané.

EXTRAIT

Photo courtoisie

« Ça fait maintenant cinq ans que je fais des vidéos sur YouTube, trois ans que j’écris des livres et un an que je tourne ma série télé. La totalité de mes projets porte sur les affaires criminelles. Je touche à tout : tueurs en série, disparitions, meurtres résolus ou pas, meurtres passionnels, homicides, parricides, infanticides, féminicides. J’aborde aussi des histoires de partout dans le monde : États-Unis, Canada, Amérique latine, France, Japon, Portugal, etc.

Plus je gagne de la notoriété dans mon domaine, plus je deviens une “référence” pour ce genre d’histoires (je dis cela avec la plus grande humilité !). Chaque semaine, des amis et des membres de la famille de victimes me contactent pour que j’enquête ou que je raconte le drame qui a bouleversé leur vie. “Ma sœur a été assassinée il y a deux ans.” “Mon fils a été tué et la police dit que c’est un suicide.” “Mon amie a disparu il y a 20 ans, j’aimerais que tu en parles.” Les gens me font confiance, ils veulent que leur histoire ne tombe pas aux oubliettes. Cinquante ans plus tard, ils ont encore espoir qu’on découvre la vérité. »