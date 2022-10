DUBÉ, Jacques



C'est avec énormément de tristesse que nous annonçons le décès de monsieur Jacques Dubé, survenu subitement le 13 octobre 2022. Il était l'époux de madame Maureen Garahan. Le fils de feu Rodolphe Dubé et de feu Thérèse Villeneuve.Il laisse dans le deuil outre son épouse Maureen ses fils: David et André; ses petits-enfants: Daphnée et Derek. Il laisse également dans le deuil ses frères et ses sœurs: Gaston, Diane, Linda, Maurice, Réjean; sa belle-mère Céline, ses belles-sœurs: Madeleine, Michelle; son beau-frère: Marc-André ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s.