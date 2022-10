ALLEN, Sylvie



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 25 octobre 2022, à l'âge de 70 ans et 11 mois, est décédée madame Sylvie Allen, épouse de monsieur Germain Roy, fille de feu Hervé Allen et de feu Jeannine Beaudoin. Elle demeurait à Saint-Henri-de-Lévis. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Nadine (Gaby Tessier), Vincent (Marie-Claude Fournier) et Marie-Maude (Frédéric Jean); ses petits-enfants: Annabelle, Benjamin, Logan, Arnaud et Alexie; ses soeurs et son frère: Geneviève (Claude Lacasse), Paule (Jocelyn Lacasse) et Bernard; ses beaux- frères et belles-soeurs de la famille Roy, ainsi que de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du rein https://rein.ca/. La famille vous accueillera auà compter de 11h.Si vous désirez assister virtuellement à la cérémonie, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site www.groupegarneau.com le samedi 5 novembre 15h en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet "voir la cérémonie".