AUCLAIR, Antoinette Dufour



À Québec, le 19 septembre 2022, est décédée Antoinette Dufour à l'âge de 87 ans. Native de La Baie, au Saguenay, elle était la fille de feu Wilbrod Dufour et feu Aline Martel.Elle laisse dans le deuil son époux Robert Auclair, ses enfants: Hélène (Pierre Renaud), Louis (Marie-Josée Careau), Jean et Marie (Christiane Rocheleau); ses petits-enfants: Marie-Pierre (Mario Almaguer), Andréanne (Pierre-Luc Gosselin) et Catherine Renaud (Justin Alexander), Eoin, Emma et Marielle Auclair; ses arrière-petites-filles: Émilie et Viviane Almaguer; ses belles-soeurs: Armande Auclair et Thérèse Gentès; ses beaux-frères: Henri Boudreau et Raymond Desbiens; ainsi que neveux et nièces, cousins et cousines et amis. Les membres de la famille recevront les condoléances en présence des cendres aule vendredi 4 novembre 2022 de 18h30 à 21h, et le samedi 5 novembre, de 9h30 à 11h30.où la famille recevra les condoléances à compter de 13h. Une réception en souvenir d'Antoinette sera offerte à la Coopérative funéraire des Deux Rives. L'inhumation aura lieu au cimetière Saint-Alphonse, à Thetford, à une date ultérieure à confirmer. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à LEUCAN.