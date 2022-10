MOREL ROY, Denise



À l'hôpital Jeffery Hale de Québec, le 1er septembre 2022, à l'âge de 88 ans, est décédée madame Denise Morel, épouse de feu monsieur Albéric Roy, fille de feu madame Rose-Alba Lortie et de feu monsieur Philippe Morel. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendresde 12h à 14hL'inhumation se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Jacques, François, Marie Claude (Patrick Corriveau) et Jean-Martin (Roxane Bouchard); ses petits-enfants: Philippe (Laurie Francis-Plante), Simon (Frédérique Guimond), Laurence et Audrey Corriveau, David et Séverine Bastien Roy, Alexandra et Émilie Roy; son frère qu'elle aimait tant: Jacques Morel (Ninon Lescarbeau); son beau-frère Raymond Roy (feu Claire Vincent), ses belles-soeurs: Michelle Roy (feu Raoul Gagnon) et Micheline Houde (feu Jean-Eudes Roy); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). Elle était la soeur de Marthe Morel (Paul Turgeon), René Morel (Rita Plante), Pauline Morel et Marcelle Morel et la belle-soeur de Gisèle Roy (Claude Galarneau), Jacqueline Roy, Denise Roy (Louis-Georges Turmel), Jeannine Roy (Bertrand Savoie), Thérèse Roy (Fernand Ouellet), tous décédés. Nous tenons à remercier Dre Sandra Del Degan et Dre Lucie Beaulieu ainsi que l'équipe des soins palliatifs de l'hôpital Jeffery Hale pour les bons soins prodigués et leur gentillesse envers la famille. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer : 1040, Avenue Belvédère, bureau 214, Québec, (Québec) G1S 3G3