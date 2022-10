JOHNSON, Steve



Le 9 octobre 2022 est décédé à l'âge de 70 ans, Steve Johnson, époux de Diane Lavoie et fils d'Yvette Gagnon et de feu Gérard Johnson. Il était domicilié à Lévis, secteur St-Etienne-de-Lauzon. Il laisse dans le deuil outre son épouse bien-aimée Diane, ses filles: Julie (Simon Aubé) et Mélissa (Etienne Doyon); ainsi que ses petits-enfants qu'il chérissait tant: Florence Aubé, Alexis et Victoria Doyon. Le pleurent aussi ses frères et sœurs: feu Harold (Marcelle Gagné), feu Linda, feu Eddie (Jeanne Clark), Maureen (Carole Lambert), Carl (Marie-France Pesant), Allan (Martine Pelletier) et Danny (Angélique Duguay) ainsi que son beau-frère Nil (Aline Dionne), sa nièce Annie et ses petites-nièces: Eugénie et Béatrice. Plusieurs cousin(e)s et nombreux ami(e)s dont son frère de cœur Damien sont aussi attristés par son départ. Il était retraité du C.N. Steve était un mari, un papa, un frère, un papi et un ami très présent, aimant et dévoué. Grâce à sa légendaire sociabilité, il laisse d'innombrables anecdotes et souvenirs dans le cœur de ceux qui ont eu le privilège de le côtoyer. La famille tient à remercier tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis, tout spécialement Isabelle Lessard et Rémy Fleury. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne des tumeurs cérébrales https://www.braintumour.ca/fr/ ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis (volet soins palliatifs) .https://fhdl.ca/faire-un-don/. La famille vous accueillera auà compter de 14h.Si vous désirez assister virtuellement à la cérémonie, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site www.groupegarneau.com le samedi 29 octobre à compter de 17h en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet "voir la cérémonie".