PELLETIER DEMBIL, Karim Jesse



À Toronto, le 10 octobre 2022, est décédé à l'âge de 39 ans, Karim Jesse Pelletier Dembil, fils de madame Louise Pelletier et de monsieur Ali Hassan Dembil. Natif de Sainte-Claire, il demeurait à Toronto. Il laisse dans le deuil sa mère Louise Pelletier, son père Ali Hassan Dembil, sa sœur Vanessa Pelletier Leblanc, ses grands-parents : Jean Pelletier et Jeannette Daigle. Sont également affectés par son départ les membres de la famille Leblanc, ses oncles et tantes, cousins, cousines des familles Pelletier et Dembil ainsi que de nombreux ami(e)s.Dans l'attente de ce moment, les cendres de Jesse seront gardées par sa mère à Sainte-Claire. Nous vous tiendrons informés lorsqu'une date sera retenue.