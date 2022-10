PERREAULT, Robert



À son domicile, le 7 octobre 2022, est décédé paisiblement M. Robert Perreault, porté par l'amour de ses proches. Il était l'époux de dame Suzanne Aubin et le fils de feu dame Cécile Olivier et feu monsieur Henri-Georges Perreault. Outre son épouse adorée, il laisse dans le deuil ses enfants: Frédéric et Valérie Perreault; ses frères et soeurs: Henri, Madeleine et feu Léonard Perreault (Madeleine Bouthillette);ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Aubin: feu Jeanne, feu Robert (Louise Thibodeau), feu André, Pierre, feu Madeleine (feu Roland Lafleur), Gabrielle, Camil (Lise Lalumiere) et Lucette Aubin; ses petits-enfants: Raphaël et Marjolaine Gervais Perreault ainsi que Gaëlle Perreault Viel. Il laisse également dans le deuil de nombreux collègues, cousins, cousines, neveux, nièces et amis. La famille tient à remercier toute l'équipe des soins palliatifs du CLSC La Source Sud. Votre accompagnement, votre bienveillance et votre soutien tout au long du processus nous ont permis de réaliser le souhait de papa en le maintenant à domicile jusqu'à la toute fin. Nous tenons également à exprimer toute notre gratitude à notre précieux ami, Jean Castonguay pour sa présence de cœur et son engagement indéfectible dans les soins accordés à notre papa. Parents et amis sont invités à venir témoigner leur sympathieà 10h àStationnements gratuits disponibles dans les rues avoisinantes. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à L'Organisation québécoise des personnes atteintes de cancer. Pour transmettre vos messages de condoléances à la famille ou pour tous autres renseignements, prière d'utiliser le site internet: www.funerago.com