SIMARD, Alain



C'est avec une profonde tristesse que je vous annonce le décès inattendu de mon mari Alain Simard le 19 octobre 2022 à l'âge de 66 ans et 8 mois. Il partageait ma vie depuis 42 belles années. Il laisse dans le deuil sa femme Danielle Huard, sa fille Korinne Simard (Dany Beauchemin) et ses petits-enfants: Raphael Martel et Océane Bilodeau. Il était le fils de feu Jean-Paul Simard et de feu Yolande Breton ainsi que le gendre de feu Lucia Bourque et de feu William Huard. Également, il était le frère de: Monique (Dany Carbonneau), Liliane, Guy, Chantal (Marcel Dubé), Linda (Clermont Pelletier), Sylvain (Gisèle Sanschagrin), Hélène (Richard Miville), Jean-Pierre (Marie-Flore Fortin), Christine (Christian Dubé), Denis (Julie Plamondon), Suzie (Gilbert Carrier), Patrick (Claude Corbeil). Et le beau-frère de: Ginette (Georges Bourgelas), William Jr (Lise Aubé), Gilles (Nicole Tremblay), Micheline (Patrice Hunter), Michel (Lucie Bélanger), Johanne (Germain Leblanc), Claudine, Sylvain, Émilien (Doris Caron), Linda. Il laisse aussi dans le deuil ses filleuls: Francis Huard et Jacques Delangis, plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines, neveux, nièces et amis. Nous portons une mention spéciale pour ses amis de longue date Maurice et Lise Caron, Dominique Beaulieu et Luce ainsi que ses fidèles compagnons de chasse Emilien, Marcel et Tony. Ma fille et moi désirons vous remercier pour vos très nombreux témoignages de sympathie, votre soutien ainsi que tout le support moral que vous nous apportez, vous apaisez notre douleur. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairesamedi le 5 novembre 2022 à compter de 12h30.suivi de l'inhumation des cendres au cimetière paroissial de Sainte-Perpétue de l'Islet.