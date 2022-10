LAQUERRE, Pierrette Henri



À l'unité de soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis, entourée de ses enfants, madame Pierrette Henri est décédée paisiblement. Elle était la fille de feu Léopold Henri et de feu Fernande Bussière. Elle était la conjointe de feu Camille Laquerre. Elle était la mère de: Sylvio (Guylaine Roy) et Sylvie (André Beaudoin), Alain (Daniella Calatayud) et Julie (Étienne Evers). Elle était la grand-mère de: Émilie (Patrick Vallerand) et Samuel Martineau-Laquerre (Kassandra T. Boisvert), Kevin (Noémie Croteau) et Tanya Toutant (Austin Carleton), Tristan (Ariane Pagé) et Thomas Evers-Laquerre; ainsi que les enfants d'André: Jean-François (Andrée Trudel) et Stéphanie Beaudoin (Alexandre G. Bouchard). Elle était l'arrière-grand-mère de: Xavier, Adélie, Grégoire, Evan, bébé Lucien. Elle était la sœur de: Carmen, Nicole (Jean-Guy Roy), Monique (Claude Roy), Michel (Yvette Desharnais), Daniel (Florence Drolet), Yvon, feu Suzanne, Camil (feu Johanne Gauvin), Gaston. Il laisse également dans le deuil sa belle-sœur Monique Laquerre (feu Gilbert Trudel), de nombreux cousins, cousines ainsi que neveux et nièces. Nous souhaitons remercier spécialement madame Claire Parent (inhalothérapeute) et Dre B. Routhier pour la qualité des soins prodigués. La famille vous accueillera auà compter de 13h30.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association des maladies pulmonaires du Québec. Site web : poumonquebec.ca.