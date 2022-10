GARNEAU, Georges



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Georges Garneau, survenu le 12 octobre 2022, à l'âge de 88 ans. Il était l'époux de Jeannine Laperrière, le fils de feu Marianne Dumont et de feu Edgard Garneau.Il laisse dans le deuil ses enfants : feu Yvon (feu Sylvie Therrien, Lucette Marceau mère de ses deux enfants), Céline (Jean-Marie Frédérick), Michel (Lise Flamand), Nicole (Yvon Laliberté), Richard et Gaétane (Christian Gagnon); ses petits-enfants : Josée (Steven Judd), Martin (Caroline Rioux), Nancy (Martin Guay), Mélanie, Isabelle (Alain Hurtubise), Lydia, Mathieu, Maxime (Marie-Claude Côté), Francis, Jean-François, Mélissa (Danny Couette), David (Joannie Vennes) et Naomie; ses arrière-petits-enfants; ses arrière-arrière-petits-enfants; ses frères; ses sœurs; ses beaux-frères et ses belles-sœurs des familles Garneau et Laperrière; plusieurs neveux et nièces; cousin(e)s ainsi que plusieurs ami(e)s. Vous pouvez compenser l'envoi de fleurs par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040 avenue Belvédère, bureau 305, Québec (QC) G1S 3G3, téléphone : 418 527-4294. https://www.societealzheimerdequebec.com/impliquez-vous/faire-un-don/Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.