Activités culturelles: quoi faire ce week-end

Voici quelques suggestions d’activités culturelles à faire ce week-end.

SOIRÉES MAGIQUES

Quiconque a écouté la radio dans les années 1980 se souvient de Nuit magique, la chanson qui a fait connaître Catherine Lara aux Québécois. Or, même si l’interprète-violoniste française a chanté les mots de Luc Plamondon et tissé des liens étroits avec plusieurs artistes d’ici, elle a espacé ses visites. Sa dernière présence sur une scène québécoise remontant à 2011, si vous êtes un admi-rateur, on ne saurait alors trop vous suggérer de ne pas rater votre coup lorsqu’elle sera à Montréal et Québec, en formule une voix et deux pianos, en fin de semaine.

► Où : à la Maison symphonique de Montréal, le 29 octobre, et au Palais Montcalm de Québec, le 30 octobre

— Cédric Bélanger

FESTIVAL SPASM

Qui dit Halloween, dit festival SPASM. La 21e édition de l’événement, qui bat son plein depuis quelques jours, propose une programmation des plus alléchantes pour les amateurs de cinéma de genre. Plusieurs soirées thématiques sont au programme, notamment le légendaire Party d’Halloween Old School, qui sera de retour ce soir au Théâtre Plaza de Montréal, après une pause forcée de trois ans. Pour les cinéphiles qui préfèrent rester dans le confort de leur salon, soulignons que la programmation est aussi offerte en ligne jusqu’au 31 octobre à 23 h 59.

► Renseignements : spasm.ca

— Maxime Demers

LE 47e ALBUM D’ANGÈLE DUBEAU

Avec son 47e album, sixième de la série Portrait, Angèle Dubeau s’intéresse au jeune compositeur anglais Alex Baranowski. Sur cet opus lancé le 14 octobre dernier, la violoniste revisite, avec son ensemble La Pietà, le répertoire néo-classique de ce compositeur qui a écrit pour le théâtre, la danse et le cinéma. Angèle Dubeau interprète même pour la première fois, trois compositions inédites de Baranowski, dont Wiosna qui était une commande de sa part. Un album qui permet de découvrir, à travers 15 titres, dont Boy and Bird et Immortal Universal, un compositeur méconnu et intéressant.

► Où : Sur les plateformes

— Yves Leclerc