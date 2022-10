Bande dessinée: de grandes retrouvailles avec Aya de Yopougon et Spirou et Fantasio

C’est sous le signe d’heureuses retrouvailles que le mois d’octobre se conclut, alors que les lectrices et lecteurs peuvent enfin renouer avec deux grandes séries laissées en jachère depuis plusieurs années : Aya de Yopougon et Spirou et Fantasio.

Au début de l’année 2016, le tandem Vehlmann-Yoann livrait La colère du Marsupilami, 55e album de la série et leur 5e et dernier en tant que repreneurs. Certes, il y a eu quelques « One shot » dont Pacific Palace, Chez les soviets, La lumière de Bornéo, en plus de l’extraordinaire tétralogie L’Espoir malgré tout d’Émile Bravo, mais la série mère est demeurée quant à elle inactive depuis. C’est au trio composé des scénaristes Sophie Guerrive et Benjamin Abitan ainsi qu’à l’illustrateur émérite Olivier Schwartz que l’éditeur a confié la destinée de la mythique série.

RENAISSANCE ?

Malgré l’annonce de la mort du célèbre groom en titre du nouvel album – ce qui a suscité bien des réactions sur la toile –, l’album s’inscrit dans une volonté de revenir à un certain classicisme.

« C’était une demande de Dupuis de se réinscrire dans la continuité du Spirou de Franquin (...) Il ne s’agit pas de bouder tout ce qui a été fait entretemps, mais de renouer avec ce qu’était Spirou dans ces années-là : une manière intelligente de raconter des histoires qui aident à apprivoiser la modernité », affirme Abitan à l’autre bout du clavier.

« Donc ce n’est pas un mouvement nostalgique, passéiste, mais plutôt une tentative de veiller à ce que Spirou reste d’actualité, en prise avec son époque... ».

Bien plus qu’une tentative, c’est à une véritable réussite qu’arrive le trio.

Truffé de références à la culture populaire (Star Wars, La mort de Superman) mais aussi à Spirou (La frousse aux trousses, Les hommes-bulles), l’album s’appuie sur le sublime travail graphique de Schwartz, qui avait auparavant visité le personnage dans les hors-séries Le groom vert-de-gris et La femme léopard.

Animé d’un immense respect à l’endroit d’André Franquin, il propose une nouvelle Turbotraction des plus sensuelle, des planches d’une foisonnante densité et d’une vertigineuse beauté, tout en témoignant d’une maîtrise jouissive du découpage (voir la séquence du combat dans la librairie regorgeant de trouvailles graphiques ou celle de Spip se dédoublant du récit en bas de page).

« C’est dur d’accepter qu’on ne puisse aspirer au niveau de Franquin. Spirou est si difficile à dessiner », avoue humblement Schwartz. « J’ai eu un mouvement de recul en tenant l’album entre mes mains la première fois. »

Ce mouvement, s’il se matérialise chez le lectorat, est assurément dû au travail acharné de l’illustrateur, qui livre ici son album le plus abouti en carrière.

« Avec cet album, on pose donc un peu la question : est-ce que Spirou a encore une place, comme héros, dans le monde d’aujourd’hui ? Où est-ce qu’on a besoin d’autres héros, d’autres façons de vivre des aventures ? Le tome 57 devra répondre à la question... », lance le coscénariste.

Il faudra patienter jusqu’au début de l’année 2024 pour découvrir s’il est vrai que les héros sont immortels. Une chose demeure : La mort de Spirou est un retour des plus réussis. Le roi est mort, vive le roi !

Innocent installé à Paris (délaissant le style Michael Jackson pour celui de Prince), Albert qui sort enfin du placard, Moussa décoré d’une médaille par le président ivoirien, Hervé aidant Mamadou à se trouver une maison, Aya qui tombe à nouveau sur son agresseur... voilà sur quoi les auteurs de la fabuleuse série Aya de Yopougon Marguerite Abouet et Clément Oubrerie laissaient leur petite ménagerie de papier du quartier populaire d’Abidjan à la fin du sixième tome paru en 2010. Et depuis ? Il y a eu l’adaptation en film animé qui connut un immense succès, 10 tomes de la série jeunesse Akissi tirée de l’univers d’Aya et bien d’autres projets.

RETROUVAILLES

La bande dessinée dans tout ça ? Ils s’y remettent pour le plus grand bonheur des centaines de milliers de lectrices et lecteurs avec la même fougue, comme si l’absence des douze dernières années avait filé l’instant de quelques mois. « On avait envie de s’y remettre, d’autant que c’est notre première BD », explique l’illustrateur. « Le retour s’est fait tout naturellement. Je suis partie de la dernière page du précédent tome, sans rien relire. Ce sont les personnages qui nous guident, après tout », renchérit la scénariste native d’Abidjan.

Outre qu’elle nous sort de l’imagerie misérabilisme du continent africain, car « il n’y a pas d’équivalent dans sa représentation » dit avec justesse Oubrerie, la série campée à la fin des années 1970 aborde des thématiques d’une criante actualité. Comme dans le cycle des grosses femmes de Michel Tremblay ou de la saga Malaussène de Daniel Pennac, cette fable pourtant si locale touche à l’universel.

Malgré une certaine appréhension, Abouet et Oubrerie ont instantanément renoué avec leur lectorat.

« Nous les avons retrouvés avec émotion. C’est touchant de constater que nous faisons partie de leur vie. Ils se sont approprié notre univers. Lorsque nous publions des images en ligne. Les internautes commentent, inventent des dialogues », raconte Abouet.

MATIÈRE À RÉFLEXION

Le truculent personnage d’Innocent prend littéralement son envol dans ce nouvel album. Le jeune coiffeur gai brave la rudesse du climat de Paris pour repartir à zéro. Sans papiers et sans gîte, il cumule les boulots de merde. Ça vous sonne une cloche à la sortie des récentes élections provinciales où l’immigration a tristement fait la manchette ? La lecture de cet opus contribue à adoucir notre perspective – et nos a priori – sur la question. Universel, je vous le répète. « Lutter dans l’apaisement, voilà ce que nous visons en abordant des sujets sensibles comme l’homosexualité, l’immigration, la violence », conclut l’autrice.

Ce petit village d’irréductibles humains, c’est aussi le nôtre. Nous sommes tous Aya. En plus d’élargir nos perspectives, cet extraordinaire feuilleton nous gonfle le cœur. Voilà la marque d’une grande œuvre.