Des extrémistes écolos devenus zombies agressifs

C’est la nouvelle mode en Europe. Des militants écologistes radicaux, en guerre contre l’exploitation pétrolière, ont pris l’habitude de pénétrer dans les musées et de s’en prendre aux plus célèbres tableaux, généralement en leur lançant de la soupe, en plus de s’y coller la tête ou les mains.

Pour l’instant, ils s’en prennent à des tableaux « protégés » par une vitre.

Musées

Mais tôt ou tard, un commando écolo wokisé composé de militants hagards au regard fou s’en prendra à une peinture qui ne le sera pas. Pour les protéger, les musées rendront l’accès aux œuvres plus difficile. Le commun des mortels en paiera le prix.

Plusieurs parlent d’eux avec admiration. De mon côté, je vois chez ces jeunes extrémistes des zombies agressifs.

Nous sommes devant des déséquilibrés qui n’habitent plus la réalité, mais leurs propres fantasmes. Voyons-y une forme d’effondrement psychique. Leur rapport au monde est complètement ravagé par l’écologisme apocalyptique qui pousse à une « écoanxiété » maladive, la haine de soi antioccidentale qui pousse au déracinement, les réseaux sociaux qui excitent le désir malsain d’une perpétuelle mise en scène de soi et par un affaissement de tous les repères qui permettaient aux jeunes hommes et aux jeunes femmes de s’inscrire dans le monde pour le construire.

Désormais, ils sont tentés de le détruire, par une furie nihiliste, en croyant le sauver, ce qui est encore plus triste.

Nihilisme

Car qui s’en prend à la beauté du monde s’en prend au propre de l’homme et à ce qu’il y a de sacré en lui.

Ces nihilistes haineux, demain, attaqueront des personnes. Ils ne méritent pas notre respect. Ceux qui les complimentent s’avilissent.

Qui crache sur Van Gogh ou Vermeer se comporte comme un méprisable vandale au cerveau malade.

Il faut appeler au secours les adultes. Y en a-t-il encore à bord ?