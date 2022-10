Des hockeyeurs excédés d’être privés de leur glace

L’aréna André Lacroix est fermé depuis 2020 pour réparation, et l’association locale de hockey mineur, forcée de jouer dans un autre bâtiment désuet, est excédée et réclame plus de transparence de la part de la Ville de Lévis.

« C’est un désastre », résume Martin Roy, responsable des opérations de l’Organisation de Hockey Mineur Pointe-Lévy (OHMPL). « On est sans réponses et ce sont les joueurs qui écopent. Il n’y a pas de suivi. C’est un gros manque et pourtant, c’est l’argent des payeurs de taxes. »

L’OHMPL, qui compte quelque 700 joueurs, déplore la lenteur des travaux de remplacement du système de réfrigération. Elle se demande quand elle pourra véritablement retrouver l’accès à sa patinoire locale, à l’aréna André Lacroix. C’est la troisième saison de hockey complète passée avec l’aréna fermé.

Pour compenser le manque, les sportifs doivent jouer dans le très vétuste aréna de Saint-Romuald. Ce dernier avait été fermé en 2015, et le maire Gilles Lehouillier avait indiqué qu’il devait être démoli parce que trop désuet et cher à rénover.

Il a été utilisé pendant trois ans comme garage municipal avant d’être rouvert pour les sports. Mais c’est un endroit tout à fait inadéquat, puisqu’il n’est plus aux normes, dénonce l’OHMPL, en plus d’être à bonne distance du lieu de résidence des joueurs.

De nouveau reportée

Au fil du temps, plusieurs dates de réouverture ont été évoquées pour André Lacroix, sans jamais se concrétiser.

La dernière en lice, janvier 2023, vient une fois de plus d’être reportée, ce qui occasionne un manque à gagner de 200 heures de glace, qu’on doit grappiller ailleurs, jusqu’à Saint-Charles-de-Bellechasse et Québec.

Une récente rencontre avec le maire Lehouillier n’a pas permis d’obtenir des informations plus précises, s’est désolée l’organisation.

L’OHMPL déplore plus largement que la Ville de Lévis néglige ses installations sportives liées aux sports de glace, qui sont selon elle « désuètes », au profit d’autres équipements comme les pistes cyclables.

« Consciente des impacts »

La Ville de Lévis dit être « consciente des impacts de la situation sur les utilisateurs de cette infrastructure et met tout en œuvre pour soutenir les organismes et offrir un équipement sécuritaire et de qualité dans les meilleurs délais », indique la porte-parole Nicole Rodrigue.

Des « déficiences importantes » ont été observées pendant les travaux de réfection du système de réfrigération et de la dalle de béton, et le remplacement d’une conduite principale a occasionné des délais supplémentaires, explique-t-on.

On prévoit une réouverture à la mi-février 2023, ajoute Mme Rodrigue.

Pour la Ville, l’aréna de Saint-Romuald est « une option temporaire et sécuritaire afin de pallier la diminution des heures de glace causée par les travaux en cours à l’aréna André Lacroix ».