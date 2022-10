CÔTÉ, Sœur Jeannette (S. Marie-de-la-Passion)

CÔTÉ, Sœur Jeannette

À la Maison Bon-Pasteur est décédée le 27 octobre 2022, Sœur Jeannette Côté (S. Marie-de-la-Passion), Sœur du Bon-Pasteur de Québec, à l'âge de 102 ans, après 79 ans de vie religieuse. Elle était native de Sainte-Sabine, Bellechasse et était la fille de feu M. Fortunat Côté et de feu dame Marie-Louise Couture.Outre les membres de sa famille religieuse, elle laisse dans le deuil: les affiliés(es) à la Congrégation; ses sœurs et son frère: Georgette (feu Philippe Lambert), Cécile (feu Jean Guy Bélanger), Grégoire (Germaine Jobidon). Elle était la sœur de: feu Oliva (feu Annette Gilbert), feu Léo (feu Madeleine Grégoire), feu Philippe (Rachel Ruel), feu Rose-Délima (feu Gérard Provost), feu Germaine (feu Albert Asselin), feu Adrien (feu Gisèle Giguère), feu Thérèse, (feu Jean-Louis Lambert) et feu Charles-Édouard. Le salon sera ouvert, de 8h30 à 9h45.et la mise en terre se fera au cimetière Saint-Charles, 1460 boulevard Wilfrid- Hamel.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don aux : Charités Bon-Pasteur, 2550, Marie-Fitzbach, Québec, G1V 2B2.