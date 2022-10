LAVERGNE, Jean-Robert



Le 22 octobre 2022, est décédé entouré de l'amour des siens à son domicile à l'âge de 75 ans et 10 mois, M. Jean- Robert Lavergne, époux de Mme Gisèle Touzin, demeurant à Laterrière. Il était le fils de feu Mme Juliette Hébert et de feu M. Émile Lavergne.Il a été incinéré au crématorium de l'Alliance funéraire du Royaume et ses cendres seront inhumées au cimetière de Shawinigan Sud à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil son épouse Gisèle Touzin, ses enfants: Carolyn Lavergne (Gaétan Fleurent et son fils Alexandre), Louis-Phillip Lavergne (Shannon Hill) leur mère Kathleen Perman Conrick. Les enfants de Mme Touzin: Eve Perron (Pascal Taillefer et leurs enfants Noa et Gabriel), Isabelle Perron (François Lantagne et leurs enfants feu Thomas, Rose et Jules) et Louis Perron. Il était le frère de: feu Pierre Lavergne, Renée (Michel Lapointe) et Denis. Il était le beau-frère de: Marcel Touzin (Suzie Renaud), André (Denise Boisvert) et Louise. Il a été bénévole durant de nombreuses années pour l'Escadrille canadienne de plaisance (CPS-ECP). Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces, parents et ami(e)s. Pour ceux et celles qui le désirent, vous pouvez faire parvenir un don à la Société canadienne du cancer via le site internet du lien ci-joint : https://www.societederecherchesurlecancer.ca/fr/s-impliquer/donner