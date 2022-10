Jeux vidéo: Zombies, sorcières et autres monstres de l’Halloween

La journée préférée des amateurs de friandises et de frissons est à nos portes. Si l’on ne peut se goinfrer de sucreries par écran interposé, il est par contre possible d’avoir des émotions fortes, et ce, tant pour les petits que pour les grands.

POUR LES JEUNES

Pas question d’effrayer les personnes plus sensibles à l’horreur. Les jeux suivants sont donc dans l’esprit d’Halloween, sans pour autant faire hurler de peur.

«Luigi’s Mansion 3»

Mario et ses amis ont disparu et c’est donc Luigi qui doit les sauver. Armé d’un aspirateur qui n’est pas sans rappeler celui des héros de «S.O.S. Fantôme», il devra donc aspirer toutes les créatures en plus de résoudre des puzzles et d’affronter le « boss » de chaque étage de l’hôtel.

«Plants vs. Zombies 2»

Ce jeu pour téléphones à l’aspect de dessin animé exige des joueurs qu’ils combattent des zombies rigolos avec une armée de plantes toutes plus amusantes les unes que les autres. Du divertissement à l’état pur... y compris pour les adultes.

«Ghostbusters: The Video Game Remastered»

Impossible de parler d’Halloween sans mentionner le jeu vidéo de la franchise cinématographique culte. En tant que chasseur de fantômes émérite, vous aurez à délivrer New York des ectoplasmes qui la peuplent. Oui, vous avez un pack de protons et oui, il s’agit d’un jeu de tir à la troisième personne.

«Goosebumps: Night of Scares»

Les préadolescents plongeront dans cet univers peuplé de monstres animés et autres créatures issues tout droit de l’imaginaire de l’auteur R.L. Stine dont la voix est ici celle de Jack Black. Il faut donc capturer les loups-garous et autres habitants surnaturels de ce monde particulier pour libérer l’auteur.

«Battle Chef Brigade»

Les apprentis cuisiniers et autres amateurs de bonne chair se réjouiront de ce titre qui allie compétition et puzzle. Quel rapport avec l’Halloween? Vous cuisinez avec de la viande de monstres qu’il vous faut aller attraper. Miam!

POUR LES PLUS ÂGÉS

Celles et ceux qui souhaitent se plonger dans des jeux d’horreur aimeront les titres suivants; garantie de générer des frayeurs...

«Resident Evil»

Classique d’entre les classiques et ce, depuis la sortie du premier jeu en 1996, la série des «Resident Evil» ne prend pas une ride. Embarquez pour Racoon City – ou parfois ailleurs – et battez-vous contre des hordes de zombies qui n’hésiteront pas un instant à vous attaquer. C’est gore, plein d’action et c’est aussi une excellente excuse pour rester chez soi! Et pour les amateurs d’univers déjantés, à la limite de la folie, «Resident Evil Village» vous entraîne dans une maison hantée pleine de sorcières et de poupées démoniaques.

«Little Nightmares»

Avec un tel titre qui signifie «petits cauchemars», on pourrait s’attendre à quelque chose de relativement calme. Faux. On y retrouve les monstres de l’enfance ainsi qu’une maison de poupées n’ayant rien de ludique. Rempli de symbolique effrayante, ce titre est assuré de donner des frissons.

«At Dead of Night»

Vous voici enfermé dans un hôtel hanté. Comment vous en échapper? En découvrant ce qui est arrivé aux clients. Mais – et vous vous en doutiez bien -, il y a une toute «petite» difficulté supplémentaire puisque vous devez échapper au responsable de l’établissement qui vous traque sans relâche. Et si, en lisant ces lignes, vous avez pensé à «Shining: l’enfant lumière», vous n’êtes pas loin du compte.

«Phasmophobia»

Qui n’a jamais rêvé de se transformer en chasseur de fantômes? Dans «Phasmophobia», les joueurs sont rassemblés en équipe à travers une maison hantée afin de chasser un esprit. Attention, l’ectoplasme n’est pas particulièrement sympathique et s’amuse à éliminer les membres de l’équipe, un par un, ce qui donne lieu à des choses plutôt intéressantes.

«Blair Witch»

Tiré du film éponyme, le jeu à la première personne vous plongera dans une forêt du Maryland en 1996. «Blair Witch» débute comme une enquête policière traditionnelle, mais se transforme rapidement – comme dans sa version cinématographique – en véritable cauchemar digne de terrifier les plus aguerris.

