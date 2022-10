La Fondation les Petits Rois a amassé plus de 155 000 $

La traditionnelle soirée de collecte de fonds de la Fondation Les Petits Rois, sous la présidence d’honneur de madame Pascale Bourbeau, a dépassé toutes les attentes financières alors que plus de 155 000 $ ont été amassés. La mission de la fondation est d’aider les jeunes de 4 à 21 ans atteints de déficience intellectuelle sévère ou modérée au travers d’un soutien financier, pédagogique et spécialisé.

Photo Sonia Laronde

La fondation implante chaque année des programmes de stimulation dans les écoles. Pascale Bourbeau, présidente d’honneur de la soirée, est en compagnie de Florence K, Vânia Aguiar, présidente et fondatrice Fondation les Petits Rois, et du violoniste Alexandre Da Costa.

Photo Sonia Laronde

Vânia Aguiar, présidente et fondatrice Fondation les Petits Rois, ici entourée de Jean-Philippe Wauthier et de Julie St-Pierre, soulignait que la fondation accompagne le développement et l’autonomie de plus de 400 jeunes chaque année.

Photo Sonia Laronde

Le violoniste Alexandre Da Costa et Vânia Aguiar, présidente et fondatrice Fondation les Petits Rois, entourent Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor, et sa conjointe, Pascale Bourbeau, la présidente d’honneur de la magnifique soirée.

Photo Sonia Laronde

Parmi les artistes, il y avait Krystel Mongeau, la gagnante de Star Académie 2022, Angélica, du Cirque Éloise, ainsi que le pianiste Dominique Boulianne.

Photo Sonia Laronde

Jean-Marc Gagné, Canadian Tire LaSalle, et Nathalie Boutin sont accompagnés des dirigeants de Les Enfants Terribles, Serge Bruneau et Francine Brûlé.

Photo Sonia Laronde

Vânia Aguiar, présidente et fondatrice Fondation les Petits Rois, a salué l’artiste peintre Louis Boudreault et la présidente d’honneur, Pascale Bourbeau.

Photo Sonia Laronde

Les ambassadeurs Philippe Turp, Nicole Zreik et Samantha Golinski sont en compagnie de Vânia Aguiar, présidente et fondatrice de la Fondation les Petits Rois, de Pascale Bourbeau, présidente d’honneur de la soirée, et de l’ambassadeur, Laurent Tessier.