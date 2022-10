Lecture d'Halloween: houuu, ils donnent des frissons

Pour l’Halloween, on a pensé à vous faire quelques suggestions de lecture diaboliques !

ENFERS

Pour l’Halloween, difficile d’imaginer meilleur cadre que le plus grand ossuaire du monde, à savoir les catacombes de Paris. C’est dans ce labyrinthe souterrain rempli à craquer de restes humains qu’un jeune couple tombera par hasard sur le cadavre d’un homme dont le haut du corps a été remplacé par une tête de taureau. Et mauvaise nouvelle pour le tandem de flics chargé de l’enquête, ce ne sera là que la première scène de crime d’une longue série de meurtres qui seront tous plus effroyables les uns que les autres.

Un thriller plein de rebondissements à lire toutes portes closes !

MALORIE

Celles et ceux qui ont lu ou vu à l’écran Bird Box savent très bien qui est Malorie : l’une des rares personnes à avoir échappé avec ses enfants aux terribles entités dont la simple vue amenait les gens à se suicider sauvagement. Depuis, quatre ans ont passé et Malorie a appris à se débrouiller dans le noir, avec les yeux bandés. Mais, mauvaise nouvelle, les entités auraient elles aussi évolué et apparemment, elles seraient devenues encore plus dangereuses et sournoises qu’avant. Pour survivre, Malorie devra donc fuir encore sans savoir (et voir) ce qui la guette.

Étouffant, effrayant, le roman d’horreur par excellence.

LA MALÉDICTION DE SARAH WINCHESTER

Sarah Winchester, ça vous dit quelque chose ? Veuve de l’homme qui était à la tête de la Winchester Repeating Arms Company, elle a hérité d’une gigantesque fortune et est partie s’installer en Californie en 1884. Là-bas, dans la petite ville de San Jose, elle fera bâtir jour et nuit pendant 38 ans une maison labyrinthique de sept étages qui, au moment de sa mort, comptait 161 pièces, 47 foyers, 2000 portes (pas toutes utiles !) et 40 escaliers (certains menant au plafond). À en croire la légende, elle espérait ainsi pouvoir semer les fantômes de tous ceux qui avaient été tués avec une carabine Winchester.

Ce livre très accessible nous en révèle beaucoup plus.

AFFAIRES ÉTRANGES

Il y a des histoires vraies qui font réellement froid dans le dos. Le massacre d’Hinterkaifeck, par exemple. En avril 1922, six membres d’une même famille ont été assassinés dans une petite ferme des environs de Munich, en Allemagne. Encore aujourd’hui on ne sait pas qui a bien pu faire ça, mais une aura de surnaturel a toujours nimbé cette affaire. Et que penser des deux Anglaises qui, en 1951, au cours de leurs vacances en Normandie, ont entendu pendant trois heures les sons fantômes de la bataille de Dieppe ? Cet ouvrage, qui réunit 17 faits divers aussi saisissants qu’incroyables, est un must le soir de l’Halloween.

LES LIENS MORTIFÈRES

Si on a envie de souligner l’Halloween sans tomber dans quelque chose de trop gore, ce thriller s’impose. Il nous transporte à Paris, où Léonie Damanne, une psychologue dans la trentaine, va tenter de retrouver sa sœur disparue avec l’aide d’une étonnante commandante de police. Mais ce n’est pas tout. On suivra aussi en parallèle une histoire de sorcière persécutée remontant à l’époque médiévale et l’un dans l’autre, on obtient un polar plutôt pas mal !