LHJMQ: Tomas Lavoie utilisé à toutes les sauces

Peu importe le plan qu’ils avaient fait quant à l’utilisation de Tomas Lavoie, premier choix au total du dernier repêchage de la LHJMQ, les Eagles du Cap-Breton ont dû le jeter aux poubelles.

L’idée était simple et logique. Les Eagles prévoyaient utiliser l’arrière de 16 ans au sein du top 4 à la défense, entouré des trois vétérans à la ligne bleue de l’équipe: l’espoir des Coyotes de l’Arizona Jérémy Langlois, François-James Buteau et Justin Bergeron.

La théorie a toutefois rapidement rencontré la pratique. Buteau s’est blessé dès la première période du match d’ouverture et est toujours sur la touche, tandis que Langlois et Bergeron ont raté plus de la moitié des matchs de leur équipe, aussi en raison de blessures. À un certain point, les trois vétérans étaient hors de l’alignement en même temps. Résultat: Lavoie, entre autres, a dû prendre les bouchées doubles, passant près de 25 minutes sur la patinoire chaque soir.

«Avec nos trois vétérans à l’arrière, ça nous aurait permis de gérer les minutes de nos jeunes défenseurs. Mais en ne les ayant pas, on n’a pas eu le choix de les lancer dans le feu. Tomas a très bien réagi. Je sais que les gens vont voir son différentiel et porter un jugement, mais je dirige des joueurs et des personnes, pas des statistiques. Je ne veux jamais que mes joueurs se concentrent en fonction des statistiques parce qu’en faisant ça, ils se trouvent dans le futur et pas dans le moment où ils ont les patins plantés sur la glace», a mentionné l’entraîneur-chef des Eagles, Jon Goyens, lors d’un entretien avec Le Journal avant le match de samedi entre son équipe et les Remparts de Québec au Centre Vidéotron.

Pas de pression

Le différentiel de Lavoie, avant le match contre Québec, se situait à -12, bon pour l’avant-dernier rang à ce chapitre dans toute la LHJMQ.

Combinez ça au fait qu’il n’avait récolté aucun point à ses huit premiers matchs au moment de notre entretien, hier après-midi, et vous pourriez vous imaginer un jeune découragé par sa production individuelle en raison de son statut de premier au total.

C’est loin d’être le cas.

«Mon statut de premier au total, c’était le 4 juillet lors du repêchage. Après, tout le monde repart à zéro. Je fais mon travail sur la patinoire et je sais que ce statut va rester accroché à mon dos, mais je ne m’en fais pas avec ça. Ç'a été une adaptation pour moi en début de saison, mais les vétérans m’ont accueilli comme si ça faisait deux ans que j’étais avec l’équipe. J’apprends chaque jour de nouvelles choses», mentionne le défenseur de 6 pi 3 po et 210 lb.

Certes, il y a une marge entre dire dans les médias que le statut de premier au total n’est pas une distraction et ce qu’il en est réellement. Mais l’entraîneur-chef Goyens le confirme: Tomas Lavoie n’est pas du genre à s’en faire avec la pression extérieure.

«Quand on lui parle, on voit que ce n’est pas un jeune stressé par son statut. Il n’est pas le genre à se décourager chaque fois qu’il fait une erreur parce qu’elles arrivent, ça fait partie du hockey. [...] Déjà, à 16 ans, il gère très bien ça. Que ça aille bien ou mal, il agit avec beaucoup de maturité.»

Prise de décision

En jouant autant, aussi rapidement, Lavoie a été en mesure de comprendre ce qu’il devrait améliorer pour la suite de sa carrière.

«Le jeu est beaucoup plus rapide. L’an passé, j’avais beaucoup de temps quand j’avais la rondelle. Cette saison, mon temps de réaction doit être plus rapide.»

À la ligne bleue des Eagles, il peut d’ailleurs compter sur un modèle de premier plan en Jérémy Langlois. Lavoie était d’ailleurs jumelé au capitaine et choix de troisième ronde des Coyotes de l’Arizona au dernier repêchage pour le match d’hier face aux Remparts.

«Ça fait trois ans qu’il est dans la ligue. Il prend [son] temps avant de faire son jeu, bouge la rondelle rapidement et il sait ce qu’il fait. C’est un modèle que j’aimerais suivre.»