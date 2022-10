Magasinage des fêtes: les Canadiens veulent dépenser moins

Les Canadiens envisagent de dépenser moins pour leur magasinage des fêtes cette année, mais leur budget voyage pour la saison est en forte augmentation.

Selon le rapport mondial d’IBM sur les achats et les voyages des Fêtes 2022, le budget de voyage des consommateurs canadiens pour la période des fêtes a augmenté de 131 % cette année, ce qui est nettement supérieur à la hausse moyenne de 49 % au niveau mondial.

Le budget pour les achats des fêtes des Canadiens a baissé de 17 % par rapport à 2021, et 55 % des répondants ont affirmé vouloir réduire leurs achats dans les catégories non essentielles comme les vêtements, les chaussures, les bijoux et les accessoires.

Les consommateurs interrogés ont déclaré être prêts à payer plus pour voyager de façon éco-responsable.

«Les entreprises doivent toutefois comprendre que les consommateurs sont prudents et réfléchis avec leurs décisions d’achats, ils s’attendront à une grande expérience client et se tourneront vers d’autres options qui répondent rapidement à leurs besoins», a déclaré Deb Pimentel, vice-présidente, Données, IA et automatisation chez IBM Canada.



L’Institut de recherche en valeur commerciale d’IBM a réalisé cette étude à partir d’un panel de plus de 12 000 adultes à travers neuf pays.